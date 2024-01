San Giuliano Terme: "Tre grandi progetti per un futuro sempre più vicino"

San Giuliano Terme 26 gennaio 2024- "La radicale trasformazione che sta vivendo il nostro territorio ci pone davanti ad alcune riflessioni sul presente e soprattutto sul futuro del capoluogo. La consiliatura 2019-2024, con la giunta Di Maio, è stata caratterizzata da un grande salto in avanti per il comune San Giuliano Terme per quello che riguarda opere pubbliche e varie progettualità. Nel contesto di uno sviluppo accorto, non invasivo e proiettato nel pieno interesse della comunità, il capoluogo del nostro Comune ha goduto e sta godendo della realizzazione di importantissime infrastrutture. Al completamento del primo lotto del "Parterre" sono seguiti l'avvio degli interventi alla piscina comunale, all'ex Opera Pia e per il secondo lotto del Parterre. Si tratta di tre luoghi che hanno un grande significato per il nostro territorio, per la loro storia e anche, sopratttutto, per il suo futuro. Il "Parterre" rappresenta una nuova visione di spazio pubblico funzionale e con una migliore fruibilità, un luogo completamente rigenerato che sarà restituito alla cittadinanza una volta tornato al suo originale splendore, dove tornerà anche la storica "baracchina". Sull'Opera Pia, come ha già sottolineato l'assessore alla Rigenerazione urbana Cecchelli saranno molte le funzioni previste "che rappresenteranno una risorsa e una speranza" per garantire una continuità di utilizzo del complesso, puntando ad una vitalità quotidiana, legata a semplici esigenze locali che può essere garanzia sia della buona conservazione del manufatto che per il suo riutilizzo, "una rigenerazione che sarà così oggetto di un’attenzione, anche indiretta, ma continua che unita ad una buona cura quotidiana costituirà quell’attrattiva ulteriore legata, ad esempio, a possibilità residenziali, socializzanti e di condivisione". Gli interventi alla piscina comunale porteranno al rinnovamento di un'infrastruttura importante per il territorio sangiulianese, che aiutano a rimarginare una ferita aperta, una situazione complicata dalla quale però l'amministrazione comunale è riuscita ad uscire portando così uno spazio di sport e socialità, al quale San Giuliano è molto legata, a nuova vita. Il circolo del Pd sangiulianese esprime quindi soddisfazione per i lavori di recupero e rigenerazione per le infrastrutture pubbliche più importanti del capoluogo".