San Giuliano Terme: stanziati i fondi per la sistemazione del Fosso del Fiumaccio

San Giuliano Terme, 8 maggio 2025 – L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato, con delibera del Consiglio comunale del 29 aprile scorso, lo stanziamento di 600.000 euro per la risoluzione definitiva delle criticità emerse a seguito del cedimento di una porzione del ciglio stradale in via Filippo Turati 185, nella frazione di Arena Metato.

Il cedimento, verificatosi nel dicembre 2024 lungo la sponda del fosso del Fiumaccio, ha interessato un'arteria viaria strategica che collega la frazione di Arena-Metato alla strada statale Aurelia, quotidianamente attraversata da numerosi veicoli, compresi mezzi pesanti a servizio delle attività commerciali e del trasporto pubblico locale.

“Dopo un'attenta analisi delle diverse opzioni progettuali, l'amministrazione ha optato per una soluzione di ingegneria naturalistica che prevede il completo rifacimento del manto stradale con tecniche che ne aumenteranno la rigidità strutturale, l’impermeabilizzazione della sede stradale per impedire le infiltrazioni d'acqua che contribuiscono al cedimento e il consolidamento della sponda del fosso mediante il posizionamento di massi ciclopici nell'area interessata dal cedimento” dichiara l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli.

"Questa nuova soluzione si è rivelata più vantaggiosa rispetto alle altre ipotesi valutate, consentendo di preservare la conformazione naturale del fosso e garantendo al contempo la sicurezza dell'infrastruttura viaria".

"La via Turati, originariamente concepita come collegamento in zona agricola, ha subito negli anni una profonda trasformazione a causa dell'incremento demografico e del conseguente aumento del traffico veicolare" spiega l'assessora Coli. "A questa pressione strutturale si sono aggiunti eventi atmosferici sempre più intensi e problematiche legate alla gestione del reticolo idrografico di competenza regionale. Sin dal manifestarsi del problema, l'amministrazione ha agito con tempestività e determinazione. Il 21 dicembre 2024 abbiamo istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e predisposto adeguata segnaletica. Successivamente, a seguito delle intense precipitazioni di inizio gennaio 2025, abbiamo realizzato un ulteriore intervento preventivo con la posa di un telo impermeabile sulla frattura della scarpata, per limitare l'infiltrazione delle acque piovane nel terreno ed evitare l'aggravarsi della situazione".

"Parallelamente, abbiamo avviato un dialogo con il Genio Civile pur procedendo autonomamente con le misure di sicurezza necessarie. Infine, dopo aver valutato diverse soluzioni tecniche, abbiamo individuato nell'ingegneria naturalistica la risposta più adeguata, che rappresenta il giusto equilibrio tra efficacia dell'intervento, sostenibilità ambientale e ottimizzazione delle risorse economiche. Non ci limitiamo a ripristinare la situazione precedente: renderemo quest'arteria fondamentale più resiliente e sicura per il futuro".

"L'intervento in via Turati rappresenta una priorità assoluta per la nostra amministrazione", dichiara il sindaco Matteo Cecchelli dopo avere stanziato le risorse necessarie all'intervento. "Fin dal primo momento abbiamo monitorato costantemente la situazione, intervenendo con tempestività per garantire la sicurezza dei cittadini. Ora potremo procedere speditamente verso la risoluzione definitiva di una criticità che ha comprensibilmente preoccupato la nostra comunità".

"Voglio sottolineare come la soluzione individuata rappresenti un esempio virtuoso di come si possano affrontare problematiche complesse con un approccio che coniuga efficacia, rispetto dell'ambiente e oculata gestione delle risorse pubbliche. Ringrazio l'assessora Coli, gli uffici tecnici e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. L'impegno dell'amministrazione per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture del nostro territorio prosegue con determinazione e concretezza”.