San Giuliano Terme, controlli su assicurazioni e revisioni: 148 sanzioni nel 2021

San Giuliano Terme (Pisa), 16 ottobre 2021 - Sono 148 le sanzioni effettuate dalla Polizia Municipale di San Giuliano Terme per quel che riguarda i controlli su assicurazioni e revisioni, accertate nell'ambito dei controlli stradali.

VEICOLI - Si tratta rispettivamente di 128 veicoli con assicurazione non regolare e 20 con revisione non effettuata al momento del controllo. I dati si riferiscono alla fascia temporale 1 gennaio 2021 - 12 ottobre 2021. Nel 2020, invece, nell'arco di tutto l'anno, le sanzioni sono state 39 in totale (24 assicurazioni, 15 revisioni). DI MAIO - "La sicurezza stradale passa anche dal controllo di assicurazioni e revisioni - commenta il sindaco Sergio Di Maio -. Avere un veicolo in regola dal punto di vista assicurativo e regolarmente revisionato vuol dire aumentare la sicurezza di chi la strada la frequenta: che sia un automobilista, un pedone o un ciclista. I numeri rispetto al 2020 sono in aumento principalmente per via del lockdown di marzo, aprile e maggio dello scorso anno, che ha ridotto drasticamente la circolazione dei veicoli. Ringrazio la nostra Polizia Municipale, che effettua i controlli su tutto il territorio, non solo ovviamente per questo tema specifico ma per l'impegno quotidiano per la sicurezza della collettività".

