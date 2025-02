San Giuliano Terme: confermato il programma dei lavori su rete fognaria e acquedotto

San Giuliano Terme (PI), 20 febbraio 2025 – Prosegue il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel territorio di San Giuliano Terme, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e ridurne l’impatto ambientale. Due interventi di rilievo stanno avanzando secondo il cronoprogramma, ponendo solide basi per l’avvio dei lavori nei prossimi mesi.

Per l’estensione della rete fognaria a Sant’Andrea in Pescaiola, progetto cofinanziato dal Comune, è attualmente in corso la gara d’appalto per la realizzazione. Confermato l’inizio dei lavori entro la primavera 2025. Il piano prevede la posa di oltre 2 chilometri di collettori lungo le vie Buozzi, Aldrovandi ed Erbosa, con il collegamento alla rete esistente all’altezza di Pontasserchio. Saranno inoltre realizzate nuove stazioni di sollevamento per il convogliamento dei reflui verso gli impianti di depurazione.

A Gello, invece, si procederà al rinnovamento dell’acquedotto locale, con la sostituzione di circa 700 metri di tubazione, principalmente lungo via Dini. La progettazione definitiva è completata, quella esecutiva è in fase di ultimazione. Anche in questo caso, il cronoprogramma viene rispettato, con l’avvio dei lavori previsto entro la fine dell’estate 2025.