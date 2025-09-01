San Giuliano Terme celebra l'81° anniversario della Liberazione

San Giuliano Terme 1 settembre 2025- Martedì 2 settembre 2025 San Giuliano Terme ricorderà l'81° anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo. L'appuntamento è alle ore 11.30 al Parco del Partigiano "Uliano Martini" in via dei Condotti ad Asciano, con la cerimonia in memoria dei partigiani della Brigata "Nevilio Casarosa" e di tutti coloro che contribuirono a restituire libertà e dignità al territorio. Era il 2 settembre 1944 quando le truppe alleate, sostenute dall'azione delle formazioni partigiane, superarono la linea difensiva sul fiume Arno ed entrarono nel territorio comunale, ponendo fine a mesi di violenze e privazioni. La Brigata Nevilio Casarosa, che operò con coraggio e determinazione sul Monte Pisano, resta ancora oggi un riferimento imprescindibile nella memoria collettiva sangiulianese. La cerimonia, organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'ANPI di San Giuliano Terme, prevede la deposizione di una corona d'alloro al monumento del parco, in segno di riconoscenza verso i caduti e come testimonianza di un impegno civile che deve rimanere vivo. "Il 2 settembre 1944 segna una data che ha cambiato per sempre il volto della nostra comunità - dichiara il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, che detiene la delega alla Memoria -. Ottantuno anni dopo, quella stessa voglia di riscatto e di libertà devono continuare a ispirarci. I partigiani della Brigata Casarosa non lottarono solo contro un regime, ma per costruire un futuro migliore per le generazioni che sarebbero venute. Oggi quel futuro siamo noi. La Medaglia d'Argento al Merito Civile testimonia i valori di accoglienza e solidarietà che caratterizzano da sempre la nostra comunità. Partecipare alla cerimonia di martedì significa riconoscersi parte di questa storia e impegnarsi a mantenerla viva".