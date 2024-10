San Giuliano Terme, approvata graduatoria provvisoria contributo pacchetto scuola

San Giuliano Terme, 30 ottobre 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha approvato la graduatoria provvisoria per il contributo al Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2024-2025, a seguito del bando regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie residenti in Toscana, a sostegno delle spese scolastiche documentate come libri, materiale scolastico e servizi (gite, uscite scolastiche, trasporto casa-scuola). I beneficiari, informa il Comune, sono tenuti a conservare la documentazione attestante le spese scolastiche sostenute per l'anno scolastico 2024-2025 obbligatoriamente e a produrle su richiesta dell'ufficio Servizi educativi e scolastici per i controlli previsti. "Il mantenimento degli studi è fondamentale, ma senz'altro grava sulle finanze delle famiglie che hanno figli in età scolare ed è importante il supporto da parte delle istituzioni nonostante le difficoltà legate ai continui tagli da parte dello Stato – affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l'assessora alla Scuola Fabiana Coli – quest'anno le domande ammesse alla graduatoria provvisoria sono state 242, cinque delle quali dedicate a famiglie che hanno figli con disabilità". L'eventuale ricorso in opposizione, indirizzato al Dirigente del settore Servizi al cittadino, contenete le ragioni addotte dal ricorrente, può essere presentato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; trascorso tale termine, nel caso in cui non siano presenti ricorsi, la graduatoria provvisoria è da considerarsi definitiva senza l'adozione di ulteriore determina dirigenziale.