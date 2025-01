Manutenzioni, 321 mila euro per nuove asfaltature a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme (Pisa), 12 ottobre 2021 - Prosegue la manutenzione straordinaria delle strade nel territorio comunale di San Giuliano Terme. Si è conclusa la gara per il progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale per un totale di 321 mila euro, che porterà a mettere in sicurezza vari tratti della viabilità comunale. SICUREZZA E DECORO - "Oltre al miglioramento della sicurezza - commenta l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci -, particolare attenzione sarà dedicata al decoro urbano e alla durabilità degli interventi che andremo a effettuare. Le strade in un territorio 'fragile' come il nostro meritano particolare attenzione e gli investimenti degli ultimi mesi, compreso quest'ultimo, lo confermano". INTERVENTI - Saranno cinque i tipi di intervento che saranno effettuati in varie frazioni: Fresatura di uno spessore pari a 3 centimetri e successivo ripristino del manto d'usura sulla base dello spessore rimosso; Fresatura minima per uno spessore pari a 1 centimetro, in modo da facilitare l'attacco del materiale di ripristino e alla successiva stesa di uno spessore di 3 centimetri di manto d'usura. Questo tipo di intervento è previsto in strade con ridotto spessore del manto esistente; Una terza tipologia d'intervento si riferisce a strade dov'è presente un forte ammaloramento del manto stradale, che consiste nell'abbassamento di ampie aree di resede o determinate zone della sezione stradale, e prevede una fresatura minima, con asportazione di 1 centimetro di manto bituminoso e successiva posa di binder di tipo chiuso a sanare i dislivelli, mantenendo uno spessore minimo della sezione di ripristino di 6 centimetri. Il quarto tipo di intervento è effettuato dove l'asfaltatura è del tutto assente. Si procederà alla realizzazione di uno strato di collegamento di circa 6 centimetri di spessore e alla successiva stesura di un manto d'usura di 3 centimetri di spessore. A tutti questi interventi si aggiunge il ripristino della segnaletica orizzontale. DI MAIO - "Si tratta di interventi molto attesi - conclude il sindaco Sergio Di Maio -, mantenendo quanto annunciato a fine giugno, e ne seguiranno degli altri, per cui occorre pazienza, arriveremo ovunque sarà necessario. Qualche mese fa è stata completata l'asfaltatura di via dei Condotti, alla quale il Comune ha contribuito con ingenti risorse. Poi è stata resa definitiva l'asfaltatura nell'area della nuova rotatoria tra via Pontecorvo e via Puccini, a La Figuretta: due interventi decisivi per la sicurezza stradale in due punti molto trafficati. Il capitolo strade è molto sentito da questa amministrazione e non ci tiriamo indietro quando occorre rispondere coi fatti, seguendo la politica dei piccoli passi che ci contraddistingue e che porta a ottenere risultati concreti per i cittadini. Prevista entro novembre la partenza dei lavori". M.B.