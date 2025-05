San Francesco. Cena in piazza

PISA Stasera, in largo Ciro Menotti, come nelle migliori tradizione storiche, la magistratura di San Francesco vuol onorare il Gioco del Ponte con una cena comune. Col cielo come tetto, tutta la squadra chiama a raccolta il quartiere affinché viva con partecipazione viva l’avvicinamento al Giugno Pisano e in vista della sfida del 28 giugno. "Banale dire che appena aperte le prenotazioni dei tavoli sono andate a ruba - spiega il magistrato Alessandro Ricci -. Solo attraverso iniziative collettive è possibile sensibilizzare e quindi coinvolgere la città un intero anno. Per noi è importante che anche le autorità sostengano questi eventi e stasera si attendono molte presenze".