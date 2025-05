Nasce ConfBeauty Confcommercio: obiettivo combattere l'abusivismo del settore

Pisa, 23 maggio 2025 – Valorizzare il settore dell’estetica, della bellezza e del benessere e contrasto all'esercizio abusivo e irregolare della professione. È con questo obiettivo che si è costituito ConfBeauty, il nuovo gruppo di Confcommercio Provincia di Pisa dedicato al comparto dell’estetica e del benessere, con sede presso Confcommercio Pisa in Via Chiassatello. “In un contesto dove le imprese perdono 10,3 miliardi di euro a causa dell'abusivismo commerciale, a fronte della crescente preoccupazione degli operatori per fenomeni di concorrenza sleale e lavoro irregolare, ConfBeauty nasce per affrontare con decisione una piaga che incide pesantemente sulla nostre economia, oltre che rappresentare un rischio per la salute dei cittadini” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, che rivolge “i migliori auguri alla nuova presidente e all’intero consiglio direttivo. Siamo lieti di accogliere un gruppo di professionisti competenti e motivati. La sfida che li attende è certamente complessa, ma la costituzione di un gruppo coeso e determinato per affrontare e contrastare questi fenomeni è sicuramente un segnale di enorme fiducia” Alla guida del nuovo gruppo è stata nominata Maria Caterina Matta, titolare del centro Estetica Divina di Cascina, affiancata nel consiglio direttivo da cinque professioniste del settore. “Il contrasto alle attività abusive è la prima grande sfida che ci siamo prefissati. Per affrontarla, è indispensabile il rispetto rigoroso delle normative igienico-sanitarie, ma anche e soprattutto la collaborazione con le istituzioni. Ci metteremo immediatamente al lavoro per l’istituzione di un tavolo di lavoro con forze dell’ordine e istituzione, al fine di individuare le misure più efficaci” - afferma la neoeletta presidente - “Accanto alle azioni volte a valorizzare il settore, intendiamo promuovere la crescita e la qualificazione della nostra professione, anche attraverso un dialogo costruttivo con le scuole di formazione, per attivare percorsi di tirocinio e inserimento professionale. Sono felice e motivata, e mi auguro che il gruppo possa crescere costantemente. L’auspicio è che ciascuno di noi possa contribuire, anche con piccoli gesti, a costruire soluzioni concrete e durature per il futuro del nostro settore”. Questi i componenti del consiglio direttivo di ConfBeauty Confcommercio Provincia di Pisa: Presidente: Maria Caterina Matta (Centro Estetico Divina); Consiglieri: Cristina Licari (Cristina Licari Beauty), Gianpaolo Pedullà (Beauty Pisa); Karina Kolenko (Karina Istituto di Bellezza), Sandra Consoloni (Tagliomania), Alina Balisteanu (Estetica Dermoart)