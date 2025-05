“Isabel Blanco indaga nel dark web”: a Cascina, il giallo che combatte la violenza di gene

Cascina, 23 maggio 2025 – “Isabel Blanco indaga nel dark web”: a Cascina, il giallo che combatte la violenza di genere. “La vita è una password. Per dei file si può morire… se sei una spoiler. Sono stata violentata per questo”, afferma Isabel Blanco, personaggio di fantasia ideato da Barbara Sarri, autrice del giallo “Isabel Blanco indaga nel dark web”. Il libro, che verrà presentato sabato 24 maggio alle ore 11 alla Biblioteca comunale Peppino Impastato, è un invito alla riflZessione su tematiche sociali di estrema importanza. L’incontro, che vedrà l’autrice d Cascina, Giulia Guainai, spazierà tra finzione e realtà, trattando argomenti dolorosamente attuali. Sono centrali, nel fluire della trama, tematiche come la violenza di genere, l’abbandono minorile e i pericoli della rete per i più piccoli e... il flamenco.

Nel giallo, musica e danza vengono immaginate da Barbara Sarri e interpretate da Isabel Blanco come uno strumenti di rinascita, felicità e dignità per tutte le donne. Detective e ballerina, Blanco è anche una volontaria del centro antiviolenza “Una rosa non un pugno” quando, in rapida successione, si trova alle prese con un doppio omicidio avvenuto nei pressi di Ostia. Due giovani ragazze e una casa apparentemente stregata guidano l’investigatrice nelle ricerche, ma è sotto al velo del misticismo e dei fantasmi che si nasconde qualcosa di ben più fondato e grave: il pericolo del dark web.

Una realtà fatta di inganni, vendette e giovanissimi hacker senza pietà che, giorno dopo giorno, Isabel Blanco è sempre più propensa a sgominare con assoluta determinazione, anche grazie a qualche trucchetto da 007. Tra orecchini con videocamera incorporata, un ventaglio che spruzza una sostanza urticante e un pettine che inietta veleno, il legame tra la detective e il flamenco è destinato ad acquisire, con lo scorrere delle pagine, un ruolo sempre più determinante nella risoluzione dei casi. Un giallo, dunque, immerso nella contemporaneità, in grado di far riflettere profondamente lettori e lettrici tramite una spy story che parla al presente.

Barbara Sarri, gli impegni civili e sociali

“Isabel Blanco indaga nel dark web”, edito da Mursia, è solo l’ultimo dei successi di Barbara Sarri che, nel 2001, ha esordito come autrice con “Ritratto di scuderia, un lavoro da uomo” (2001, Premio Talent Scout). Nel 2017, ha poi pubblicato “Il ventaglio sulla pelle” (2017, trasposto in fumetto e presentato al Museo del Baile Flamenco di Siviglia) e “Il labirinto rosso” (2018).

È autrice, in ambito cinematografico, di “Una rosa non un pugno”, cortometraggio contro la violenza sulle donne promosso da Amnesty International. A partire dal 2016, inoltre, porta avanti il progetto di flamenco “Un abanico per volare” alla Casa Circondariale Bosco di Pisa. Tematiche che si inseriscono in un filone di argomenti cari all’autrice che si compenetrano nel suo ultimo giallo volto al contrasto della violenza di genere.