Pisa e Cascina protagoniste di una parata d'auto d'epoca

Pisa, 23 maggio 2025 - Si terrà domani a Pisa e domenica a Cascina il raduno automobilistico storico e sportivo "Raduno Nazionale - Alfa Romeo 75 - 40° Anniversario". L'evento tributa uno dei capolavori della causa automobilistica di Arese, la "75", la berlina sportiva completamente sviluppata da Alfa Romeo, che proprio 40 anni fa, il giorno 11.05.1985, debuttò sul mercato primeggiando a lungo per design, prestazioni e tecnologia sulle rivali straniere del segmento.

Di seguito il programma dell'evento di sabato: Alle 17.30: partenza della parata dei veicoli da Euro Hotel in viale Europa a Cascina; Alle 18: Carosello dei veicoli sui Lungarni a Pisa con la staffetta auto e motociclistica e la scorta della Polizia Municipale; Dalle 18.15 alle 23: esposizione statica dei veicoli in Piazza dei Miracoli a Pisa; Domenica il raduno si sposterà, invece, a Cascina: dalle 9 alle 18 è prevista l'esposizione statica dei veicoli in Corso Matteotti e Piazza dei Caduti a Cascina. Alle 11:30 foto e video-riprese con i droni del logo mobile Alfa Romeo di 400 metri quadrati posto in Corso Matteotti e Piazza dei Caduti per le immagini dall'alto dei veicoli, dei partecipanti alla manifestazione e della cittadinanza convenuta. Alle 11:45 partirà la parata dei veicoli sulle colline pisane (Cascina, Latignano, Lavoria, Laura, Orciano Pisano, Pieve Santa Luce, Laura, Lavoria, Latignano, Cascina) con la staffetta auto e motociclistica. I 50 veicoli partecipanti provengono da tutta l'Italia, alcuni equipaggi dalle regioni più lontane quali la Campania ed il Veneto. Presenti anche veicoli da competizione come quello della Ebb RaceTechnology di Arezzo che parteciperà con la sua Alfa Romeo 75 tipo IMSA. L'evento ha il patrocinio del Comune di Pisa e di quello di Cascina ed il supporto della Proloco di Cascina; la selezione e la gestione delle auto è curata da Pisa Eventi Auto A.s.d..