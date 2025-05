Lavoro, tutto pronto per TecnOrienta 2025: le aziende incontrano i giovani

Pisa, 24 maggio 2025 – La prossima settima, martedì 27 maggio, agli Arsenali Repubblicani si svolgerà TecnOrienta 2025, l’iniziativa di orientamento promossa dai tre Istituti Tecnici di Pisa – IIS Pacinotti-Galilei, IIS Da Vinci-Fascetti e IIS Santoni-Gambacorti – con il patrocinio del Comune di Pisa e nell’ambito delle attività sostenute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’evento è stato presentato da Frida Scarpa, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti organizzatori: il professor Federico Betti per l’IIS Da Vinci-Fascetti e la professoressa Gabriella Giuliani per l’IIS Pacinotti-Galilei. Con loro anche i docenti referenti per l’orientamento: il professor Silvio Gervasi, la professoressa Valeria Sturniolo e il professor Fabio Vasarelli, che hanno seguito con grande impegno l’organizzazione dell’iniziativa.

“TecnOrienta è molto più di un evento di orientamento – dichiara Frida Scarpa, assessore alle Politiche Giovanili – è un concreto esempio di alleanza educativa e sociale tra scuola, istituzioni e mondo del lavoro. Come Comune di Pisa, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta degli istituti tecnici cittadini, che ringrazio sinceramente per l’impegno, la competenza e la visione dimostrata nell’organizzare un appuntamento di tale valore per i nostri giovani. La scelta degli Arsenali Repubblicani come sede della manifestazione ha un forte significato simbolico: un luogo storico della città che diventa spazio di incontro, di crescita e di costruzione del futuro”.

“Per noi è importante che questo evento ospiti anche lo spazio Giovani Plus, perché rappresenta ciò che l’amministrazione ha voluto fortemente: un progetto strutturato, con risorse dedicate, che accompagnerà i giovani per almeno tre anni, fino alla fine di questa consiliatura. Vogliamo che Giovani Plus si connetta in modo stabile con il mondo della scuola e delle imprese, come avviene proprio all’interno degli Arsenali Repubblicani. Dobbiamo tutti prenderci per mano e lavorare insieme per accompagnare i nostri ragazzi verso scelte consapevoli e opportunità concrete. Crediamo fortemente nel valore di iniziative come questa, che offrono ai ragazzi strumenti reali per orientarsi, sviluppare consapevolezza e avvicinarsi al mondo del lavoro” aggiunge Scarpa.

“TecnOrienta rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, scuole e imprese: una sinergia che rafforza la comunità e crea spazi reali per costruire il futuro. Eventi come questo sono una risposta efficace alle sfide poste oggi all’orientamento e all’occupazione giovanile”.

Giunta alla sua terza edizione, TecnOrienta rappresenta un'importante occasione di incontro tra scuola e mondo del lavoro, con l'obiettivo di offrire agli studenti uno spazio concreto di dialogo con il tessuto produttivo locale. Dalle 8:30 alle 14, oltre 350 studenti, accompagnati dai docenti, avranno modo di confrontarsi con più di 50 realtà del territorio, tra aziende, ordini professionali, enti pubblici, istituti tecnici superiori, agenzie del lavoro e soggetti istituzionali.

A conferma della sua vocazione inclusiva, l’edizione 2025 si apre anche agli ex studenti che hanno terminato da poco gli studi, offrendo loro la possibilità di partecipare, dialogare con le aziende presenti e prenotare colloqui conoscitivi. Un’opportunità concreta per chi è in cerca di prima occupazione o orientamento post-diploma.

Le aziende partecipanti proporranno attività diversificate, tra cui simulazioni di colloqui, raccolta di curriculum, distribuzione di materiali informativi e momenti di confronto diretto. L’obiettivo è favorire una conoscenza reale del mondo professionale e sostenere il percorso di crescita e scelta dei giovani. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.