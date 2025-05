Summer Camp: due giorni per scoprire il proprio futuro universitario

Pisa, 24 maggio 2025 – Capire cosa studiare dopo le superiori è una delle sfide più complesse e decisive per ragazze e ragazzi. Per aiutarli a orientarsi con consapevolezza, l’Università di Pisa organizza il SummerCamp@Unipi, in programma il 25 e 26 giugno dalle 9 alle 17, all'interno del Polo Fibonacci (Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa). Le iscrizioni tramite form sono aperte fino al 3 giugno. Al termine dell’esperienza verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per 15 ore di PCTO.

SummerCamp@Unipi è un evento gratuito e rivolto agli studenti e alle studentesse del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il mondo universitario, confrontarsi con docenti e tutor, partecipare a laboratori, seminari tematici, dimostrazioni e momenti interattivi.

Durante le due giornate si parlerà di offerta formativa, modalità di accesso, borse di studio, servizi per l’inclusione e il supporto allo studio. Sono previsti anche incontri su temi cruciali come il metodo di studio, la gestione dell’ansia da esame e la scelta consapevole del proprio percorso. I partecipanti avranno modo di porre domande, chiarire dubbi e raccogliere informazioni utili per affrontare serenamente il passaggio scuola-università.

“Capisco perfettamente le incertezze e i dubbi che molte ragazze e ragazzi vivono in questa fase – afferma Laura Marcucci, delegata all’orientamento dell’Università di Pisa – Il passaggio dalle scuole superiori all’università può sembrare un salto nel mare aperto, ma l’Università di Pisa è un luogo che accompagna, sin da subito, nella scelta del percorso da intraprendere e, una volta iscritti, in ogni fase del proprio cammino di studio e di crescita”.