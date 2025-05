Alan Sorrenti, estate in concerto sotto le stelle di Cascina

Il prossimo 20 luglio, in occasione del Musicastrada Festival, Cascina si prepara ad alzare gli occhi al cielo, pronta ad osservare le stelle. A partire dalle 22, infatti, farà tappa sul palco del Musicastrada Festival il grande viaggio nell’universo musicale di Alan Sorrenti e della sua Cosmica band. Il cantante napoletano, autore di successi senza tempo come “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”, è pronto a inaugurare una nuova era della sua brillante e multiforme carriera artistica.

Dopo un lungo stop durato 19 anni, Sorrenti è tornato ad esibirsi sul palcoscenico nel 2022 con il suo ultimo album, “Oltre la Zona Sicura”. Un disco ricco di sfumature che tocca tutti i periodi storici della sua lunga carriera musicale, capace di far ballare e commuovere, ma anche di splendere di luce propria e di trasportare ascoltatori e ascoltatrici in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva fino al futuro: “Questo è un disco che dedica grande attenzione ai contenuti. L’idea di fare un nuovo album nasce dall’esigenza di trasmettere la mia anima alle nuove generazioni: non ho la pretesa di indicare la direzione, ma di raccontare la mia storia, mettermi in discussione e trasformarmi nuovamente grazie alla musica”, ha affermato Sorrenti.

Dove acquistare i biglietti

Alan Sorrenti, dunque, è pronto a emozionare il suo pubblico ancora una volta, in un concerto che si preannuncia un unicum nel panorama musicale pisano. L’evento si terrà in Piazza dei Caduti per la Libertà, con apertura porte alle 21 e inizio del concerto alle 22. Il biglietto può essere acquistato in prevendita al costo di 15€ o direttamente in cassa, al costo di 20€. Le prevendite sono disponibili al seguente link: https://link.dice.fm/Ff74029002cd.

Assieme a lui, sul palco, salirà anche la sua Cosmica band, formata da musicisti di altissimo profilo, tra cui Bruno Belissimo al basso, Bonito Belissimo alla batteria, Ilaria “Boba” Ciampolini a tastiere e voci e Giuseppe Spinelli alle chitarre. Un super gruppo in grado di ripercorrere insieme a lui nuovi e vecchi intramontabili successi della splendente carriera del cantautore. Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà anche il produttore Stefano Ceri, ideatore dello street pop italiano, capace di dare nuova linfa alle canzoni di Sorrenti grazie al suo italian touch in bilico tra cantautorato e dance floor.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Musicastrada Festival: www.musicastradafestival.it.