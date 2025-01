Samsung Innovation Campus: si chiude il corso per diventare professionisti dell’AI

Pisa, 7 gennaio 2025 – Si è chiusa oggi all’Università di Pisa la quarta edizione di Innovation Campus, programma di alta formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate e soft skills, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua trasformazione, facendo leva sui nuovi trend tecnologici, come Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate al mondo della Consumer Electronics.

Samsung Innovation Campus è un programma di formazione che si pone l’obiettivo di accompagnare i giovani in un percorso sull’innovazione, per guidarli nei nuovi scenari professionali in ambito digitale. La nuova edizione ha visto coinvolti cinque atenei distribuiti in tutto il Paese, eccellenze italiane nella formazione in ambito STEM: oltre all’Università di Pisa, anche Università di Genova, Università di Roma Tre, Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti – Pescara e Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Il corso si è integrato con i percorsi universitari già avviati e ha visto la partecipazione di studenti iscritti al secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea Triennali dei Dipartimenti di Informatica, Fisica e Matematica, e Ingegneria dell’Informazione. Dopo una prima parte di lezioni teoriche, gli studenti sono stati chiamati a lavorare a un project work, per mettere in pratica quanto appreso e immergersi sin da subito in un’esperienza concreta avvicinandosi così al mondo del lavoro.

Samsung, in collaborazione con l’Università di Pisa, ha messo a disposizione l’esperienza e le competenze dei propri professionisti, affiancando i docenti universitari per aiutare gli studenti ad acquisire competenze digitali avanzate su temi come Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate al mercato dei prodotti Consumer Electronics, Machine Learning e Cybersecurity, potenziando al contempo le capacità di ideazione, gestione progettuale e problem solving, le cosiddette competenze trasversali, ovvero quelle capacità rilevanti per diventare professionisti preparati ad affrontare le sfide future.

Il progetto vincitore dell’edizione 2024, valutato da una commissione mista Samsung e Università è risultato l’innovativo GreEnjoy, un vaso smart per la coltivazione idroponica di erbe aromatiche e microgreen, i germogli di piante commestibili ricchi di nutrienti. L’idroponica è un metodo di coltivazione delle piante senza l'uso del suolo, in cui le radici vengono immerse in una soluzione nutritiva a base d'acqua. Il progetto ha visto gli studenti impegnati nello sviluppo del prototipo del vaso e dell’app connessa tramite la quale è possibile gestire la coltivazione delle piante monitorandole loro funzioni vitali ma anche automatizzare il processo di irrigazione e somministrazione di soluzione nutritiva, alla base del loro sostentamento.

Sviluppato da Samuele Bertucci, Matilde Petrucci, Manuel Antonio Pianini e Salvatore Bonanno, GreEnjoy ha vinto il premio assegnato da Samsung all’interno del progetto. I quattro studenti si sono aggiudicati così una borsa di studio di 1500 euro ciascuno.

“In questi ultimi anni stiamo assistendo a profondi cambiamenti che richiedono competenze sempre aggiornate e in linea con quelle che sono le richieste del mercato del lavoro. Le aziende cercano sempre più professionisti con una solida formazione STEM per affrontare le sfide globali e sviluppare soluzioni all’avanguardia, soprattutto in un momento storico come quello attuale in cui nuove tecnologie come l’AI generativa stanno entrando in maniera sempre più dirompente nelle nostre vite. Tuttavia, non bisogna dimenticare il valore delle soft skills fondamentali per competere in uno scenario in costante evoluzione e cambiamento. Con Innovation Campus, lavoriamo con le università proprio in questa direzione: vogliamo contribuire a dare ai nostri giovani gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide future. Siamo molto felici di questa consolidata collaborazione con l’Università di Pisa per Innovation Campus, progetto così rilevante per gli studenti e motore di innovazione per il Paese intero” ha dichiarato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia.

“Siamo giunti alla settima edizione del Samsung Innovation Campus che si conferma un’ottima palestra per i nostri studenti e le nostre studentesse per acquisire competenze nell’ambito delle nuove tecnologie e misurarsi con le sfide del mondo del lavoro – ha dichiarato la professoressa Laura Elisa Marcucci, delegata alle attività di orientamento dell'Ateneo pisano - Abbiamo esteso la partecipazione agli studenti dei dipartimenti di Fisica e Matematica, oltre a Informatica e Ingegneria dell’informazione, e questo ha permesso di creare gruppi di lavoro ancora più interdisciplinari. Desidero ringraziare Samsung Electronics Italia a nome dell'Università di Pisa, così come i nostri docenti e il personale del Career Service, per l'eccellente lavoro svolto”.