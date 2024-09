Sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro parrocchiale va in scena "Assassinate la Zitella"

Pisa, 27 settembre 2024 - L’associazione culturale "il Gabbiano" torna in scena con una commedia esilarante, che ha già avuto un grande successo: "Assassinate la Zitella" di G.Carlo Pardini. Lo spettacolo andrà in scena sabato 5 ottobre alle 21 al Salone parrocchiale dell’”U.P. S. Stefano e.m. – Immacolata – S, Pio X”. Lo spettacolo porta in scena un momento critico nella vita di quattro cugine che si incontrano alla lettura del testamento della vecchia e ricca zia zitella. All’apertura del testamento scoprono che l’intera eredità andrà alla nipote che è ancora nubile. Jessica, Gloria e Rita, con i mariti, si ingegnano così per trovare un modo per far fuori Giorgetta, unica cugina ancora nubile. Tra piani strampalati, tentativi catastrofici, scambi di persona, killer improbabili, si assiste ai tentativi di uccidere la cugina zitella.

In scena alcuni degli attori e attrici storici della compagnia, uniti dalla comune passione per il teatro, per portare sorrisi e divertimento al pubblico che ormai li segue da anni. Non è stato facile mettere in scena la commedia: il periodo del lockdown aveva dato un brusco arresto alle prove, ma la tenacia e la voglia di portare avanti il progetto ha tenuto alta l’attenzione e al tempo stesso l’impegno del gruppo, che si è ritrovato nonostante le difficoltà nel salotto di casa di una delle attrici, tassativamente a provare senza scarpe (da qui il nome del sottogruppo dei Raccattati Scalzi)!

In scena, diretti da Nicoletta Rindi e Mauro Lelli: Serena Baldi (Giorgetta Smith), Eloise Sbragia (Gloria Smith), Nicoletta Rindi (Jessica Smith), Arianna Priami (Rita Smith), Grazia La Fico (Betty), Massimo Di Paco (Notaio Lindon), Marcantonio Zeferino (Brando Feller), Mauro Lelli (Henry), Claudio Tabucchi (Jo il Marsigliese). In aiuto per la fonica, le luci e dietro le quinte Elia di Paco e Alessandro Braccini.

Come sempre, la passione per il teatro si coniuga con la solidarietà e in questa occasione, come negli ultimi anni, l’abbinamento solidale è con l’associazione GMA-Gruppo Missioni Africa Ets per il progetto “Il Sorriso di Marianeve”: l’ingresso allo spettacolo è libero ma chi vorrà potrà lasciare una libera offerta. Negli anni, grazie alle donazioni raccolte, anche con il contributo del format ‘La Bici delle storie ‘ (divenuto anche una apprezzata pubblicazione di storie per bambini) ideato e curato da Daniela Bertini, Direttrice Artistica dell’Associazione culturale Il Gabbiano, il gruppo del GMA Ets di Pisa ha portato avanti con successo la costruzione di blocchi scolastici in Etiopia in ricordo della piccola Marianeve (aWasserà, Bitena, Mayo Koyo, Bukema, Taba Sabore ecc.) permettendo a più di 1.000 bambini di iniziare ad andare a scuola! Per trovare i fondi per la costruzione delle scuole è nata la collana di libri di fiabe per bambini “A Marianeve” (Pacini editore) che affianca alla pubblicazione “classica”, la traduzione delle fiabe scritte da Nonna Lela (Daniela Marrazzini) per i suoi nipoti in Braille, CAA-Comunicazione Aumentativa Alternativa, versione audio e video in LIS-Lingua dei segni italiana.