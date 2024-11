Ryanair, nuove rotte da Pisa: scali a Zagabria, Oslo e Reggio Calabria

Pisa, 20 novembre 2024 – Trentasei rotte totali, tre nuove destinazioni verso Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria, aumento delle frequenze sui voli esistenti e molto popolari come Londra, Budapest, Parigi per un totale di oltre 390 voli a settimana. Spicca il volo l’operativo invernale 2024 di Ryanair a Pisa, la prima compagnia in Italia, che dalla sua base toscana dopo un’estate difficile ha scaldato i motori per predisporre un’offerta invernale ricca di opportunità. L’offerta invernale 2024 di Ryanair opererà principalmente con gli 8 aeromobili della compagnia che sono basati a Pisa – incluso 1 Gamechanger, che permette un risparmio del 16% sulle emissioni di Co2 –, che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e che sostengono oltre 3.000 posti di lavoro nella regione, promuovendo al contempo il turismo in entrata per tutto l’anno a Pisa e in Toscana.

“Operiamo voli da e per Pisa da 26 anni – commenta Francesco Francioni, capo della comunicazione di Ryanair Italia – durante i quali abbiamo investito ingenti somme nella Regione incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti di Pisa e Toscana. Quest’anno contiamo di raggiungere i 3,9 milioni di passeggeri, +12% rispetto al 2023 e non potevamo non continuare a investire nell’offerta dei voli”. Tra le importanti novità all’orizzonte, oltre alle rotte verso Norvegia, Croazia e Reggio Calabria, c’è il potenziamento delle frequenze su oltre 15 collegamenti esistenti e molto popolari come Budapest, Londra, Malaga e Parigi. Inoltre, è previsto il ritorno dopo 3 anni della destinazione Breslavia e soprattutto Copenaghen, meta molto ambita, che è stata confermata tutto l’anno. Infine, per celebrare l’operativo invernale 2024 e le nuove rotte da/per Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro disponibili fino a venerdì per la prenotazione solo sul sito ryanair.com. “Accogliamo con particolare entusiasmo l’annuncio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair - afferma Linda Stivala, direttrice commerciale di Toscana Aeroporti -, che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Pisa sia per i collegamenti sul territorio che con il resto d’Europa”.

“Le nuove rotte saranno fondamentali per garantire servizi da nord a sud del nostro Paese e soprattutto per ampliare le opportunità di turismo nel periodo da novembre fino a marzo. L’incremento delle rotte e la continua crescita del traffico all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, che nei primi 10 mesi dell’anno ha raggiunto il numero record di 4,9 milioni di passeggeri (+10% del 2023), testimoniano la solidità della partnership siglata tra Toscana Aeroporti e Ryanair. Questi risultati – conclude infine Stivala – rappresentano per noi degli stimoli per continuare a lavorare con determinazione al fine di garantire un’infrastruttura efficiente e accogliente, capace di sostenere la crescita del traffico e di valorizzare l’intera Regione”.