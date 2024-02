Ryanair vara cinque nuove rotte: "Sarà stagione estiva da record". E nei piani c’è anche l’isola d’Elba

Cinque nuove destinazioni saranno raggiungibili dall’aeroporto di Pisa. Tirana, Porto, Zagabria, Kaunas e Torp (Oslo) sono le nuove rotte presto collegate allo scalo principale porta aerea della toscana grazie a Ryanair (che arriva così a un totale di 57 aeroporti connessi con Pisa), come annunciato nella conferenza stampa tenutasi ieri in Camera di Commercio.

"Sarà una stagione estiva da record per Pisa, grazie anche all’impegno di Toscana Aeroporti". Così ha dichiarato il direttore commerciale della compagnia Jason McGuinnes, coadiuvato dal country manager per l’Italia Mauro Bolla: "Si tratta di una piazza che continua a crescere, per noi rappresenta un interesse strategico considerata la posizione, oltre alla valenza storica dell’aeroporto e del rapporto che abbiamo instaurato".

Una grande crescita, ma non ancora equiparabile a quella dei livelli pre-Covid, a causa anche della tassa addizionale comunale, attualmente fissa a 6,50 euro, a biglietto, e in vigore solo in Italia, come specificato da McGuinnes: "L’Italia ha una base di costo estremamente alta che rallenta la crescita degli aeroporti. La Toscana dovrebbe seguire l’esempio del Friuli Venezia-Giulia, che ha tolto la tassa, e subito Ryanair ha posto una base operativa a Trieste". Riguardo questo tema, ha risposto Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana-Aeroporti: "Sarebbe un vantaggio, ma un tema delicato a livello nazionale".

Nove aeromobili basati, un cantiere per l’ampliamento del terminal in atto a Pisa, ma, nonostante ciò, alla domanda su un possibile arrivo di Ryanair all’aeroporto di Firenze, il direttore ha risposto: "Non escludo nulla. Siamo sempre aperti a nuove opportunità…". All’annuncio di una stagione record per Pisa si è aggiunto l’entusiasmo anche del sindaco della città Michele Conti: "Ryanair permette a tantissimi turisti di poter raggiungere la città e ammirare la nostra "grande bellezza", ma anche le città limitrofe beneficiano della nostra presenza. I numeri riguardanti il nostro turismo stanno andando aumentando per quanto riguarda i periodi estivi, aumentando però la fascia da aprile fino a ottobre inoltrato".

Un tema, quello dell’incremento del turismo, ribadito dal presidente della Camera di Commercio di Pisa e Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini: "Ryanair è il vettore principale che vola su Pisa. È fondamentale per il nostro territorio, che parte da Pisa e comprende Lucca a Massa-Carrara". In chiusura, Naldi è tornato sul nuovo accordo con Ryanair, della durata di sei anni: "Toscana Aeroporti sta investendo con interventi di miglioramento, per un aeroporto che vede segnali di crescita importanti". In chiusura, l’amministratore delegato ha parlato del masterplan imminente per l’aeroporto di Campo, alll’isola Elba: "Per noi ha la potenzialità di diventare come Ibiza, Las Palmas. Non sarebbero concorrenti per Pisa: Palma di Maiorca non toglie turismo a Valencia! Saranno valutate le difficoltà infrastrutturali". Il nuovo scalo avrà a breve un nuovo CdA e un nuovo amministratore delegato. L’annuncio avverrà a breve , già nella prima parte di marzo 2024. Naldi ha dato alcuni dettagli su ciò che sarà il futuro dello scalo elbano con il nuovo masterplan che con tutte le tecnologie green e sistenibili permetterà alla struttura di crescere senza impattare. L’aeroporto di Marina di Campo – nei piani di Toscana Aeroporti – I ricoprirà un ruolo specifico e complementare rispetto a Pisa e Firenze, come aeroporto che coprirà ed espanderà’ il mercato in entrata nell’isola.

I segmenti di business andranno dai voli della fascia dell’aviazione generale, quella d’affari e i collegamenti di linea verso destinazioni raggiungibili da una fascia di velivoli capaci ad utilizzare l’aeroporto dell’Elba.

L’intenzione di Toscana Aeroporti èè promuovere lo scalo nell’idea di allungare la stagionalita’ e portare un significativo beneficio tangibile all’economia dell’isola.

Lorenzo Vero