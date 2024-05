Rotary Ron contro la Sla

Le nuove frontiere di cura e i progressi della ricerca scientifica, ma anche lo stato dell’arte della terapia contro la Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che colpisce circa 250 persone nel territorio dell’Asl Toscana nord ovest con effetti devastanti sulla vita dei malati e delle loro famiglie e per la quale non è ancora stata scoperta una cura definitiva. Quella del 24 maggio al PalaTodisco di San Giuliano Terme sarà un’intera giornata dedicata alla lotta alla Sla che si concluderà con una cena-spettacolo che vedrà protagonista Ron, il cantautore che da molti anni è testimonial di Aisla, l’associazione nazionale diventata punto di riferimento per i malati e i loro familiari. L’evento, promosso dai ter club Rotary pisani, si intitola "Slanci d’amore" e coinvolgerà anche artisti come Irene Fornaciari, Alberto Nelli, Graziano Salvadori, Paolo Giommarelli, Kagliostro ed Animeniacs Corp, con la conduzione di Serena Magnanensi.

I Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa Galilei e Rotary Club Pisa Pacinotti hanno organizzato la giornata suddivisa in due diversi momenti: alle 14 un seminario scientifico promossi dalla Fondazione "Un Passo per Te", presieduta dal neurologo Gabriele Siciliano che fornirà informazioni preziose sulla malattia e sulle sfide connesse, offrendo un’occasione per la formazione e la consapevolezza. A partire dalle 20 invece sarà possibile partecipare alla cena a buffet e assistere allo spettacolo di intrattenimento con il concerto di Ron: i biglietti sono già in prevendita sulla sulla piattaforma Event Brite al prezzo di 60 euro (comprensivo della cena) e il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla ricerca scientifica.Un banchetto per vendere i biglietti sarà presente in Largo Ciro Menotti nella giornata dell’11 maggio. "Aisla - ha sottolineato la presidente dell’associazione nazionale Fulvia Massimelli - è una famiglia. E in una famiglia l’amore è tutto. Slanci d’amore è un’iniziativa incredibile che unisce due anime della nostra associazione. Credere nel poter realizzare l’impossibile è il senso stesso della nostra visione e della nostra storia con la forza del coraggio".

"L’amore - ha concluso Ron - ha un potere straordinario e, come la musica, unisce le persone e ha la capacità di trasmettere messaggi di speranza. Questo è quello che vivo tutti i giorni, ormai da anni, con la grande famiglia Aisla".