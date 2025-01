Rivera e Fagnoni, show d’autore

La “hall della musica” della ditta “Maro Cristiani, pavimenti d’autore” ha ospitato ancora una volta uno spettacolo musicale d’eccezione: due pianisti di fama internazionale, quali Daniel Rivera ed Enrico Fagnoni, che hanno eseguito un concerto a quattro mani suonando musiche di Mozart, Grieg, Bennet, Piazzolla per concludere con Fantasia Mediterranea.

Daniel Rivera, argentino di Rosario, è da molti anni alla ribalta internazionale, protagonista a Kiev, Londra, Dallas, Vienna, Buenos Aires. In Italia ha vinto il “Tasto d’argento” per il 30° anno di carriera. Non meno noto l’italiano Enrico Fagnoni che si è esibito con l’orchestra della Rai e, per dieci anni, al teatro San Carlo di Napoli. Con i suoi concerti ha attraversato il mondo incontrando famosi musicisti come Benny Goodman, al cui fianco si è esibito. Fagnoni interpreta le composizioni di Astor Piazzolla, Cole Porter, George Gerswhin ma anche Bach e Chopin, senza trascurare la canzone napoletana.

L’apice di una serata musica di grandissimo livello è stato raggiunto quando i due pianisti hanno eseguito la famosa ballata ‘Libertango’ di Astor Piazzolla. Le ormai frequenti iniziative musicali nella “hall della musica” della ditta Cristiani, usando pianoforti diversi fra i quali un prestigioso Steinway & Sons, vanno a merito di Mara e Stefano Cristiani, amanti della musica come lo era il loro padre Maro.