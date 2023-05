Rita Mariotti Medico di Azione

Rita Mariotti, esponente di Azione, è l’unica donna candidata a sindaco. Alla guida di una sola lista che riassume nei suoi candidati la coalizione che la sostiene: il Terzo polo, composto, appunto, da Azione, Italia Viva, Psi e Liberal Forum, con l’obiettivo di tagliarsi uno spazio politico al centro tra i due principali schieramenti di centrodestra e centrosinistra. Settantatre anni, cardiologa, ha già fatto politica in passato, prima con la lista civile di Sergio Cortopassi nel 2004, poi come consigliera comunale per 5 anni nella lista civica In lista per Pisa dell’ex vicesindaco Paolo Ghezzi, in coalizione con il centrosinistra. Già professoressa associata di cardiologia all’Università di Pisa, continua a esercitare la libera professione di cardiologa presso la Casa di cura San Rossore. Mariotti è anche membro dell’Assemblea dei soci della Fondazione Pisa e del consiglio di amministrazione della Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus.