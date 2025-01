RiScopriamo Pisa fa tappa nel quartiere di San Francesco

Pisa, 23 gennaio 2025 - Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12.00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

Domenica 26 gennaio alle 11 partirà il tour "Il quartiere di San Francesco". Punto d'incontro: Piazza Mazzini. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour. Una passeggiata tra medioevo e scienza, tra bellezza e teatri, case torri e chiese in stile romanico pisano, la sinagoga e la memoria. I partecipanti scopriranno i segreti di San Francesco, dalle storie di Jacopo d'Appiano, fino ai tragici eventi del 1944: un tuffo nel passato di uno dei quartieri più ricchi di Pisa.

Cento visite guidate con oltre settanta itinerari per scoprire Pisa, cento occasioni per i "pisani" per conoscere la città. Il Comune di Pisa rilancia, attraverso una seconda edizione, il Progetto “RiscopriAmo Pisa”, ciclo di visite guidate gratuite rivolto ai propri cittadini e non solo per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Un’occasione unica per conoscere la storia e la cultura locale e apprezzare il patrimonio artistico e architettonico.

Il progetto, voluto dall’Assessorato al turismo con il contributo del Ministero della Cultura (legge 20 febbraio 2006, n.77), è realizzato dall’Ufficio di Informazione e Accoglienza turistica del Comune di Pisa in collaborazione con le guide turistiche cittadine associate con AGT Pisa, ConfGuide Confcommercio Provincia di Pisa e Federagit Confesercenti Pisa.

Le passeggiate offerte dal Comune, della durata massima di due ore, si svolgono tutti i sabati e le domeniche (e in occasione delle festività) per un anno. Il ciclo di visite sarà volto a valorizzare e a far conoscere il patrimonio di Pisa sotto tutti i suoi aspetti identitari, storici e culturali e a diffondere i valori universali che sottostanno al riconoscimento della Piazza del Duomo quale sito patrimonio dell'Umanità. L'obiettivo è quello di assicurare la diffusione presso la comunità della conoscenza dei principali monumenti e attrattori, ma anche dei luoghi meno conosciuti, dei personaggi che vi hanno vissuto, degli aneddoti e delle curiosità.