Riparte il master Vased, avanguardia per le pratiche interventistiche endovascolari

Pisa, 20 marzo 2025 - È giunto alla V edizione il Master di II livello VASED (La teoria e la pratica dell'accesso vascolare per emodialisi), il percorso formativo coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che nasce da un progetto didattico condiviso con il Gruppo di studio degli Accessi Vascolari della Società Italiana di Nefrologia (GdPAV-SIN) ed in collaborazione con il GdS della SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare) e di Radiologia Interventistica della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica). Il Master, rivolto a medici nefrologi, anestesisti, radiologi interventisti, angiologi, cardiologi, chirurghi vascolari e generali impegnati nella gestione degli accessi vascolari per emodialisi, ha come obiettivo quello di trasmettere esperienze e conoscenze sulle pratiche interventistiche endovascolari, sul posizionamento eco guidato di cateteri venosi centrali e sul confezionamento chirurgico di accessi vascolari nativi e protesici. La scadenza per presentare domanda è fissata a giovedì 15 maggio. Tutte le informazioni sul bando e su come presentare domanda si trovano sulla pagina web: https://www.santannapisa.it/it/master/vased-teoria-pratica-accesso-vascolare “Sono entusiasta di annunciare la nuova edizione del Master VASED, il primo e unico percorso formativo d’eccellenza in Italia dedicato all’accesso vascolare per emodialisi, ideato dieci anni fa dal dott. Mario Meola e oggi parte integrante dell’offerta formativa del Centro Interdisciplinare Health Science della Scuola Sant’Anna. L’accesso vascolare è il pilastro di una terapia salvavita. Per questo, il Master VASED, con il contributo dei massimi esperti in materia, integra teoria, pratica avanzata e tecnologie innovative, formando medici specialisti capaci di fare la differenza. Con il Master VASED, la Scuola Sant’Anna continua a investire nella formazione che difende e salva vite” dichiara Vincenzo Lionetti, direttore del Master e professore di Anestesiologia presso il Centro di Ricerca Interdisciplinare Health Science della Scuola Sant’Anna di Pisa. La necessità di un approccio multidisciplinare all’accesso vascolare Nefrologi, anestesisti, radiologi interventisti, angiologi, cardiologi e chirurghi: professionalità diverse che possono unire le loro esperienze e competenze per offrire soluzioni meno invasive e ottimizzate in relazione alle necessità di ogni paziente. Gli obiettivi formativi del Master VASED sono fornire una formazione multidisciplinare in un settore di grande interesse per l’assistenza dei pazienti in emodialisi cronica; conferire al medico nefrologo conoscenze ed esperienze che gli consentano di porsi come figura di riferimento nella gestione del team per l’accesso vascolare; acquisire competenze necessarie per la gestione diretta dell’accesso vascolare nativo distale e prossimale e del cateterismo venoso centrale transitorio e a permanenza; uniformare il comportamento diagnostico e gestionale con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza primaria e secondaria e le condizioni di vita del paziente.