Rinnovato contratto ai ricercatori Virgo

"Mi appello alle commissioni delle prove orali: non fate una carneficina di candidati". E’ quanto chiede Pasquale Cuomo segretario generale Flc- Cgil Toscana. Sono partiti gli orali del concorsone per gli aspiranti docenti di scuola secondaria e sono partiti cavalcando l’onda lunga della polemica che ha investito il Ministero secondo cui i quiz sarebbero stati troppo facili (è passato il 90% dei 185mila candidati) e quindi, si teme una forte scrematura. La prova orale inoltre è un terno al lotto: le tracce e le relative domande sono estratta a sorte e non c’è un database nazionale; tutto è demandato alle commissioni.

"In realtà – continua Cuomo –, non c’è neppure un calendario delle prove. Il candidato viene informato della data per email". Cosa alquanto conveniente a livello di ministero ma porta alcuni problemi. "Crea confusione nei candidati e già di confusione ce n’è abbastanza – riprende il sindacalista. Succede che alcuni candidati che hanno passato lo scritto, sappiano di colleghi che sono stati già chiamati all’orale e si preoccupano di non ricevere la convocazione visto che non si procede neppure in ordine alfabetico". Insomma si naviga a vista. Ma il vero nocciolo da ingoiare di questo concorsone del 2024, è che va in conflitto e non ad integrare, quello del 2020.

"Chi partecipa e passa questo concorso scavalca, scalza tutti gli idonei ad entrare di ruolo del precedente concorso quello del 2020 che poi ha trovato esecuzione, se non erro, nel 2021 e 2022". Non si poteva aspettare che scorressero le graduatorie? Cioè far sì che gli idonei scorrendo la graduatoria potessero "tornar a riveder le stelle"? "Si sconta il conflitto interno della Lega con Mario Pittoni, incline a far scorrere la graduatoria, presidente della commissione istruzione al Senato, e il ministro Valditara che non transige e va avanti con questo concorso che è solo una goccia nell’oceano".

Abbiamo raccolto la testimonianza di Luigi Sofia che è anche consigliere di Sinistra unita, e come precario della scuola, scrive sui social: "È tutto fuori dal mondo. Sto leggendo di colleghi frustrati per come procedono le prove orali. Migliaia di intelligenze formate dalla nostra accademia rimbalzate come palloni al muro dallo Stato. Le domande somigliano a corsi monografici di letteratura, geografia e storia, che abbiamo sfiorato anni fa all’università, completamente decontestualizzati. Ma lo sanno a che ora ci svegliamo la mattina? I treni che rincorriamo? Lo sanno cosa significa vivere con la paura di perdere da un anno all’altro il lavoro? Ma davvero mi chiedete l’inglese B2, a me che insegno italiano e che non ho mai potuto frequentare un corso di inglese privato, che ho fatto il mio primo viaggio di piacere all’estero solo a 18 anni. È inaccettabile essere rimbalzati come palloni al muro".