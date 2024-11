Rigenerazione urbana e Pnrr. Assessori regionali a Cascina per il sopralluogo sui cantieri

Ieri a Cascina il primo dei tre sopralluoghi, uno per ogni intervento, che gli assessori regionali Stefano Baccelli e Serena Spinelli stanno facendo per vedere lo stato di avanzamento dei lavori dei tre progetti PINQuaA ( Programma nazionale della qualità dell’abitare) finanziati con quasi 45 milioni di euro di risorse Pnrr

La Regione nel 2021, in qualità di soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni aveva candidato appunto tre progetti: C.A.S.C.I.N.A., Abitare la Valle del Serchio, Nuove Ca.se; per tutti e tre, l’Alta Commissione istituita presso il Ministero ha dato l’ok e oggi i lavori sono stati avviati.

Il sopralluogo di Cascina ha riguardato 12 lotti fra edilizia residenziale pubblica, recupero di aree verdi, riqualificazione di spazi pubblici.

"Il filo rosso che collega tutti gli interventi – spiega l’assessora Serena Spinelli- è il recupero del patrimonio immobiliare che si associa al recupero di spazi collettivi, come giardini e luoghi pubblici per associazioni; tutti progetti che utilizzano lo strumento della rigenerazione urbana che tiene insieme risposta abitativa, risposta di welfare di comunità con spazi da destinare all’aggregazione e ricongiunzione di parti della città che vengono così messi a disposizione delle persone. Come Regione – prosegue Spinelli- crediamo molto nella rigenerazione urbana come strumento che riqualifica i nostri centri e le aree territoriali, e che favorisca nei luoghi dell’abitare la creazione di nuovi spazi sociali e di comunità". Soddisfatto l’assessore Baccelli. "Questi progetti, quello di Cascina, ma anche quelli che visiteremo nei prossimi sopralluoghi – spiega- sono il segnale che abbiamo preso la strada giusta e che il nostro lavoro in questa direzione sta funzionando. La rigenerazione urbana è un modello per il nostro impegno futuro: alla qualità del vivere che dobbiamo guardare quando pensiamo alla pianificazione di un territorio".