Riduciamo il rumore per la nostra salute Per contrastare l'inquinamento acustico, è possibile intervenire sulle fonti di rumore e isolare gli edifici con materiali fonoassorbenti. L'Agenzia europea per l'ambiente suggerisce misure come asfalti silenziosi e limitazioni del traffico. Anche l'uso di elettrodomestici silenziosi può contribuire a ridurre il rumore.