Ricordo di Sandro Banchellini a cura del Gruppo Volontari Antincendio Fratelli del Moro

Vicopisano 28 settembre 2024-Pubblichiamo un ricordo del Gruppo Volontari Antincendio Fratelli del Moro di Vicopisano, di cui Sandro Banchellini, vittima del recente incidente stradale in Lavoria faceva parte.

"Quando si ricevono notizie del genere, sulla perdita di una persona cara, si sa, sono tanti i sentimenti che si possono provare. Innanzitutto, incredulità: non può essere vero. Si tratta sicuramente di un errore, non è possibile che sia accaduto! Si resta sbigottiti, in quanto comunque uniti in un modo più o meno grande da affetto, da amicizia. E tutto quello che stavi facendo, sentendo, provando nel momento prima di quella maledetta notizia svanisce, all'improvviso. Inizi a pensare a quella persona. Lo fai con tutte le forze, per restare attaccati al ricordo, non puoi perderla di nuovo, almeno dentro di te, deve restarci, almeno lì. Quindi inizi a sorridere e per Sandro non puoi fare altrimenti. Ci sentiamo di dirlo a nome di tutti perché chi lo ha conosciuto o, banalmente, abbia avuto la possibilità di scambiarci anche poche parole, non può che avere ricordi piacevoli, di una persona semplice, sempre con il sorriso sulla bocca, gli occhi pieni di vita nonostante il conto salato che la vita gli abbia più volte presentato. Ecco, nel mondo del volontariato, ma osiamo dire in tutti i suoi mondi, lui era questo, il sorriso, la battuta, la serietà nel suo costante impegno per gli altri, la voglia di fare del bene nonostante tutto. E quindi subentra l'angoscia, la rabbia e poi ancora il desiderio di riavvolgere il nastro, cambiare la fine del film, deve pur esserci un finale diverso, un lieto fine dove ci sia salute, serenità, la presenza di quella persona ad allietarti le giornate, che appena la incontri dici "cavolo, mi fa proprio piacere vederti!". Ed è così che abbiamo bisogno di accettarlo, quel triste evento. Non per egoismo ma per la necessità di sopravvivere, altrimenti non si riesce a convivere con un dolore così. Dobbiamo accettare che Sandro non è più fisicamente tra noi, che non sarà più possibile parlarci, non sarà più possibile scherzare insieme, non sarà più possibile presentarlo a chi fa parte della nostra vita per potergli arricchire l'anima come lui ha fatto con noi ma, di sicuro, dal nostro ricordo non svanirà mai ed è proprio questa l'enormità di Sandro. Il benessere che provi anche solo pensandolo". Ciao Sandro, con il vuoto nel cuore, il Gruppo Volontari Antincendio Fratelli Del Moro di Vicopisano