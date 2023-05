"Riconferma strameritata grazie anche alla Lega"

"Grande è stata la gioia e l’emozione, nel vedere la strameritata riconferma di Michele Conti come sindaco di

Pisa". Lo afferma, in una nota, Elena Meini, commissario provinciale della Lega

Pisa e capogruppo in Consiglio regionale. "Sono state settimane intense, quanto umanamente indimenticabili e voglio ringraziare tutti i nostri militanti e sostenitori per l’encomiabile impegno profuso - prosegue la Meini - I cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto dalla fiunta Conti, rinnovandogli la fiducia, consapevoli che il primario obiettivo sia quello di rendere la città sempre più attrattiva, con degli amministratori costantemente pronti a rispondere costruttivamente alle domande dei pisani". "Il contributo della Lega in questi 5 anni di governo e durante questa campagna elettorale è stato determinante e di questo ne siamo fieri. Se la vittoria di 5 anni fa, oggi è stata confermata, molto lo si deve, ai nostri amministratori ed ai nostri candidati che insieme al sindaco Conti e agli alleati della coalizione sono riusciti a lavorare bene e a fare squadra. Quando il Centrodestra opera così, vincere è una logica conseguenza in quasi tutte le città toscane. La nostra Regione, ormai, non è più un feudo rosso e le vittorie di Pisa, Massa, Siena e prima ancora di Lucca, Arezzo, Pistoia, Grosseto, per citare solo i capoluoghi di provincia lo dimostrano ampiamente. Quindi siamo estremamente fiduciosi che, nel 2025, pure la Regione cambi complessivamente colore; se ci metteremo cuore testa e gambe come a

Pisa, ce la faremo",

E festeggia anche il Partito Liberale Italiano, fin dal primo turno, nelle città di

Pisa, Massa e Pietrasanta. "Siamo sicuri che i sindaci eletti continueranno, in questo nuovo mandato, con l’azione liberale che ha caratterizzato fin da subito i loro programmi". Così il segretario nazionale del Pli, Roberto Sorcinelli, commentando con soddisfazione il risultato dei ballottaggi. "Una conferma importante della fiducia che gli italiani hanno nell’operato del governo, sotto la guida del centrodestra, che per i prossimi importanti appuntamenti elettorali potrà contare sulla forza delle idee liberali, nel recupero anche di quei voti dei centristi delusi dalle false promesse della sinistra. Nel 2024- continua Sorcinelli- si replica in altre importanti realtà come Prato e Firenze, dove gli elettori troveranno nuovamente il simbolo del Partito Liberale Italiano sulla scheda".