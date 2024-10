Ricerca: da Amsterdam torna alla Normale per un progetto sulla fisica quantistica

Pisa, 14 ottobre 2024 – Ludovico Lami, 34 anni, è un ex allievo del corso ordinario di Fisica, che ha frequentato dal 2009 al 2014. Dall’Università di Amsterdam, dove lavora attualmente, ha scelto la Scuola Normale Superiore per sviluppare il suo progetto di ricerca sull’entanglement quantistico, fenomeno centrale per la fisica moderna. Per svolgere la sua ricerca ha appena ricevuto un importante finanziamento europeo, l’ERC Starting Grant.

“Teoria dell’entanglement: un’odissea quantistica — Dal lemma di Stein quantistico generalizzato alla gravità quantistica” il titolo del progetto, vincitore di 1,5 milioni di euro dalla Commissione europea per le ricerche di eccellenza di giovani scienziati. Dal primo gennaio 2025 Lami sarà ricercatore alla Scuola Normale, mentre il progetto ERC inizierà dal settembre 2025, con in previsione l’assunzione di alcuni collaboratori per costruire una squadra in grado di portare a termine il progetto.

Nato a Pisa e diplomatosi al Liceo Dini, dopo gli studi universitari ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università Autonoma di Barcellona nel 2017. In seguito ha ricoperto posizioni di ricerca post-dottorato presso l’Università di Nottingham, Regno Unito (2017- 2019) e presso l’Università di Ulm, Germania (2019-2022), dove gli è stata anche assegnata la borsa di ricerca Alexander von Humboldt dal 2020 al 2022. Dal 2022 al 2024 è stato Assistant Professor presso l’Università di Amsterdam, e qui ha presentato il progetto europeo che sarà realizzato alla Normale.