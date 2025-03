Resistenza e oltraggio. Arrestato 27enne

I carabinieri della stazione di Migliarino hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 27 anni per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nella serata di domenica 9 marzo nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di Dacur (Divieto di accedere alle aree urbane), ha reagito con inaudita violenzaal tentativo di identificazione, dicendo insulti e minacce nei confronti dei militari e ricorrendo alla forza fisica per sottrarsi al controllo. La situazione ha richiesto l’intervento di una pattuglia della sezione radiomobile, che ha fornito supporto decisivo per bloccare e arrestare il 27enne.