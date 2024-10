Repubbliche Marinare, tutte le informazioni per seguire Pisa sulle acque di Genova

Pisa, 1 ottobre 2024. La 69ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si svolgerà a Genova, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 prossimi. Il programma prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 13 ottobre con la sfida remiera nel canale di calma di Prà, tra i quattro equipaggi in rappresentanza di ciascuna delle Repubbliche: Pisa, Venezia, Amalfi e Genova. Quest’anno per la prima volta si svolgerà anche una regata tutta al femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta Rai.

Intanto, in palazzo Gambacorti, questo pomeriggio è stato presentato l’equipaggio del Galeone rosso. In apertura è stata consegnata dal Sindaco al Nostromo la orifiamma della Repubblica di Pisa, che sarà esposta a poppa sulla barca di Pisa.

La regata di domenica 13, come da tradizione, sarà preceduta il giorno precedente dal corteo storico per le vie della città (inizio ore 15.00) che inizierà e in piazza De Ferrari per concludersi a Palazzo Ducale (ore 16.30) dove, nel Salone del Maggior Consiglio, si svolgerà la cerimonia istituzionale di presentazione degli equipaggi. Domenica 13, a Genova Prà è prevista la partenza del Corteo storico delle quattro Repubbliche marinare (piazza Amatore Sciesa, ore 16.15) che precede la regata femminile (ore 16.45) e quella maschile (ore 18.00).

Equipaggio Regata Repubbliche Marinare: Barandoni Simone; Del Corso Cosimo; Garuccio Francesco; Mancini Nicola; Meliani Andrea; Meliani Emanuele; Paoli Giovanni; Pazzagli Andrea; Pioli Leonardo; Tonini Simone. Equipaggio Femminile Benvenuti Chiara; Borghini Carlotta; Card Vittoria; De Martino Veronica; Marconcini Elisa; Masseria Clara; Persico Silvia; Pettinari Alice; Piazzolla Paola; Storace Zoe; Terrazzi Silvia. Staff tecnico Direttore tecnico: Leonardo Pettinari. Direttore sportivo: Luca Gagetti. Allenatore: Alessandro Simoncini. Nostromo: Antonio Pucciarelli. Timoniere: Lorenzo Giuntini

La Regata delle Antiche Repubbliche marinare (o Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva che si ispira a una rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. L’evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è preceduto da un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica. Nel caso di Pisa ha come principale protagonista Kinzica de’ Sismondi, l’eroina che, secondo la leggenda, nel 1044 salvò la patria dall’assalto e dalla razzia dei saraceni. Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1, 70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

Pisa vanta 8 vittorie, l’ultima risale al 2010. Nel 2023 la Regata si è svolta a Venezia ed è stata vinta dal galeone bianco di Genova, seguita da Venezia, Amalfi e Pisa. L’ultima volta che la città della lanterna ha ospitato la manifestazione è stato nel 2021.