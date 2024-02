Repubbliche Marinare. Ecco il Comitato cittadino. Appuntamento a Genova

Il nuovo comitato cittadino che rappresenterà Pisa all’Antica Regata delle Repubbliche Marinare è realtà. La nomina è stata formalizzata ieri, in vista della partecipazione del Galeone Rosso all’edizione numero 69 che si svolgerà a Genova il prossimo 15 settembre. I membri del comitato sono stati presentati dagli assessori del Comune di Pisa Filippo Bedini e Frida Scarpa. "Questo organismo è la naturale estensione dell’amministrazione - dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa -. Ci aiuta attraverso l’esperienza di carattere storico e culturale, ma anche sotto l’aspetto sportivo per organizzare eventi e mantenere i rapporti con le altre Repubbliche. C’è molto da fare sia dal punto di vista sportivo, ma anche sotto l’aspetto degli eventi collaterali e di promozione".

A tal proposito Scarpa si concentra su due particolari: "Per noi è stato importante ciò che sta facendo il comando dei vigili del fuoco - dichiara Scarpa, assessore allo sviluppo sportivo -. Ci ha permesso di essere competitivi quest’anno. Un lavoro prezioso è stato fatto anche da parte del presidente della Port Authority Del Seppia, che ci ha concesso il canale dei navicelli. Abbiamo investito tanto, partendo da lontano".

Questi i membri nominati del nuovo comitato cittadino: Michele Conti, sindaco di Pisa e presidente del comitato. Filippo Bedini, assessore e vicepresidente. Frida Scarpa in qualità di assessore. Quindi Giuseppe Bacciardi, dirigente del Comune di Pisa, che avrà funzione di provveditore e tesoriere. Proseguendo ci sono anche i consiglieri comunali Cordelia Tramontana e Marco Buondi. Gli altri membri del comitato sono Enzo Meucci, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Pisa, Fabrizio Fantozzi, Capitano di Fregata della Capitaneria di Porto di Livorno, Luca Gagetti, direttore sportivo.

Infine gli esperti tecnici Tommaso D’Antoni, Massimo Bellani, Andrea Bartelloni, i due esperti della tradizione storica Stefano Gianfaldoni e Iacopo Danielli e il consigliere d’onore Roberto Balestri. Fiducioso il direttore sportivo Luca Gagetti: "Puntiamo ad essere competitivi per la regata di Genova - spiega il diesse -. Ci stiamo adattando alla barca, abbiamo un equipaggio giovane e questi ragazzi si allenano una-due volte al giorno col galeone, per ben dieci volte a settimana". Il comitato sta contestando a Genova la scelta unilaterale del luogo di gara, attualmente posta a Punta Vagno. Pisa preferirebbe il bacino di Prà per condizioni equilibrate dell’acqua. In conclusione Stefano Gianfaldoni invita a far risplendere la rievocazione storica: "E’ vero, la regata nasce con lo spirito di vogare con altre tre realtà storiche italiane, ma non c’è solo la regata e non dobbiamo dimenticarci dell’aspetto storico di questa tradizione".