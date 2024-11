Rapinò coppia 48enne ripreso dalle telecamere

Era stato ripreso dalle telecamere dell’istituto Padre Agostino suore figlie di Nazareth, ma anche da quelle della vicina piazza della Pera e delle traverse di corso Italia. Sono state proprio le immagini della videosorveglianza cittadina a confermare le accuse nei confronti del 48enne pisano che si trova ora in carcere per - questa la contestazione - aver rapinato la coppia pisana il 23 settembre scorso minacciandola con una siringa e gettando a terra la donna che ha avuto una prognosi di 10 giorni. L’uomo, difeso dall’avvocato Roberto Nocent del foro di Pisa, è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere nei giorni scorsi. Ieri l’interrogatorio di garanzia, l’uomo resta in carcere. Avrebbe ammesso il fatto chiedendo "scusa" e dicendo che era sotto l’effetto di stupefacenti. Ha precedenti anche specifici.