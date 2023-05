Rapinato e ferito con un punteruolo per un paio di scarpe

Pisa, 15 maggio 2023 – Una cruenta rapina potrebbe essere alla base di un episodio di sangue avvenuto la scorsa notte in via Alessandro della Spina, traversa di viale Bonaini, in pieno centro storico, lato Mezzogiorno.

Ma se i contorni dell’aggressione non sono del tutto chiari agli inquirenti che stanno indagando sul caso, ben più evidenti sono le conseguenze del fatto: un uomo di 38 anni è finito in ospedale con una brutta ferita alla gamba. Per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono le 1.45 della notte quando una pattuglia della Squadra Volanti viene chiamata in zona dopo che qualcuno segnala una persona ferita rimasta a terra. Si tratta di un 38enne pisano dolorante e sanguinante.

Il racconto che segue – seppure ritenuto lacunoso e non del tutto chiaro – è la ricostruzione che la vittima presenta alla polizia. Il pisano, mentre procedeva in strada sarebbe stato avvicinato da tre soggetti: due donne e un uomo – tutti probabilmente di origine straniera – che gli avrebbero intimato di consegnare le scarpe e il telefono cellulare minacciandolo con un oggetto contundente. Insomma, una rapina in piena regola.

Di fronte alla ferma opposizione del 38enne i tre aggressori lo avrebbero circondato e, uno di questi, lo avrebbe colpito con un punteruolo alla gamba lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Sul posto, insieme alla polizia, giunge subito anche un’ambulanza del 118 che, viste le condizioni del ferito, corre di tutta urgenza al pronto soccorso. Al termine degli accertamenti del caso i medici sono piuttosto ottimisti: non si sarebbero registrate lesioni gravi al muscolo quadricipite e la prognosi è stata stabilita in quindici giorni.

In corso però vi sono ancora accertamenti della polizia poiché, secondo gli investigatori, la parte offesa non sarebbe apparsa particolarmente chiara ed esaustiva nel riferire i fatti che quindi potrebbero risultare soltanto "parziali".

Saverio Bargagna