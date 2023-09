Rapinata all’uscita della messa

Un’aggressione in pieno giorno con annessa rapina. È la disavventura di una donna di 85 anni di Cascina. Sabato pomeriggio infatti, mentre stava tornando a casa in bicicletta da un funerale, tra San Casciano e Cascina, la donna è stata sorpresa da due ragazzi, di età non ben precisata, che l’hanno seguita e disarcionata dalla bicicletta, strappandole dal collo una collanina in oro appartenuta al defunto marito. Rientrata a casa con numerose escoriazioni si è recata con la figlia alla stazione dei carabinieri di Navacchio per sporgere denuncia. Secondo i familiari la donna, che portava ben nascosta la collanina sotto una maglia a collo alto, potrebbe essere stata seguita fin dalla chiesa e scelta come bersaglio per la rapina.