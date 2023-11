Rapina la nonna e scappa con la fidanzata

Pisa, 9 novembre 2023 – Un 21enne e la sua fidanzata coetanea sono stati denunciati per aver rapinato la nonna di lui all'interno della casa dove vive l'anziana. L'episodio è accaduto nel territorio comunale di Crespina Lorenzana (Pisa) nel pomeriggio del 26 ottobre, quando nell'abitazione della nonna erano presenti sia il nipote che la fidanzata. Per motivi in corso di accertamento, i due giovani avrebbero immobilizzato l'anziana per rubarle alcuni gioielli in oro e successivamente si sarebbero allontanati con l'autovettura intestata sempre alla donna facendo perdere le loro tracce. La nonna ha riportato lievi lesioni ed ematomi ed era stata ricoverata all'ospedale di Cisanello per accertamenti. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Cenaia (Pisa) che il 7 novembre hanno eseguito, nei confronti del nipote e della sua fidanzata, l'ordinanza di misura cautelare dell'applicazione del divieto di dimora nel comune di Crespina Lorenzana disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.