Raid alla primaria di Zambra. Via di notte oltre 10 computer: "Aiutateci a ricomprare i pc"

di Antonia Casini

Il Comune di Cascina aveva appena fatto installare il sistema di allarme. "Andava soltanto attivato". Ma non c’è stato il tempo. Il personale della scuola primaria "Giovanni XXIII" nella frazione di Zambra (via Martiri della Libertà) è rammaricato, anche se si è rimboccato da subito le maniche per ripristinare tutto: mai interrotte le lezioni. E guarda già avanti: "Se qualcuno volesse aiutarci a ricomprare i pc". Spariti in una sola notte 15 computer circa utilizzati dalle insegnanti. E’ stata la collaboratrice scolastica ad accorgersi del colpo, ma solo dopo un pochino, visto che i ladri sono entrati dalla porta sul retro che è stata scassinata. Da lì sono riusciti ad accedere al laboratorio dove si trovava la cassaforte che è stata forzata. E ripulita, hanno portato via i pc più nuovi lasciandone 4 vecchi. Forse sono stati disturbati da qualcosa, oppure hanno scelto che cosa prelevare. Hanno preso anche il computer nuovo, quello ricevuto grazie ai buoni del supermercato raccolti con i genitori. Era ancora inscatolato, appena arrivato, non c’era stato neppure il tempo di provarlo. I ladri probabilmente si sono limitati solo al laboratorio, visto che anche al piano superiore c’è un apparecchio elettronico che non è stato toccato.

Danni alla porta e alla cassaforte, nessun altro, per fortuna. I bambini hanno comunque potuto svolgere le lezioni in modo regolare.

Ieri mattina sono stati avvisati sia la preside e poi i carabinieri che hanno fatto un sopralluogo e hanno constatato che chi ha agito ha utilizzato un cacciavite. L’allarme era già predisposto, mancava soltanto l’attivazione.