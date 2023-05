Radio Incontro, nuova frequenza Adesso si ascolta su 107.7

Le radici nel passato, lo sguardo proiettato al futuro. Radio Incontro, la storica emittente pisana ad oggi l’unica in città, cambia frequenza e si lancia verso il mondo delle nuove tecnologie: ascoltabile da oggi sui 107.7 nelle province di Pisa, Livorno e Lucca, con un segnale nitido e facilmente intercettabile anche dai più moderni mezzi di ricezione. Grazie anche all’applicazione "Radio Incontro Pisa" scaricabile gratuitamente da ogni tipo di smartphone ed al canale streaming ascoltabile dal sito internet www.incontro.it , negli ultimi anni la radio è diventata sempre di più un riferimento per ascoltare musica di qualità e dei generi più svariati, con programmi di intrattenimento, informazione, approfondimenti e cultura ritagliati in un palinsesto che oggi più che mai è un mosaico accurato che accontenta tutte le fasce d’età e di ascolto, con ampi spazi dedicati ai cantanti e gruppi emergenti.

Nata come radio comunitaria, oggi Radio Incontro vanta la forza di essere sopravvissuta al predominio dei network e delle radio commerciali, grazie alla forza e l’impegno che i suoi collaboratori le regalano ogni giorno ed alle numerose idee di innovazione come il progetto di trasmissione in DAB con audio digitale ad altissima definizione: una formula vincente che oggi si rafforza grazie alla nuova frequenza, per "entrare in sintonia" con le coordinate giuste. E’ possibile mettersi in contatto con Radio Incontro tramite social network oppure scrivere all’indirizzo [email protected] o whatsapp al numero 331 7771518.

Alessandra Alderigi