Rachele incanta il Giardino Scotto Una cantante vince Notti di Talento Folla e grandi nomi alla finalissima

di Gabriele Masiero

PISA

E’ Rachele De Santis, 21 anni di Capanne, allieva della scuoa I colori della musica di Santa Maria a Monte, la vincitrice di Notti di Talento, il contest prodotto dall’associazione culturale Mediterranea music (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico Alex Leardini) di cui La Naszione è media partner esclusiva. Davanti a un Giardino Scotto Grenito la giovane artista ha incantati con la sua vice e una rivisitaqzione al femminile di "La nuova stella di Broodway di Cesare Cremonini. A premiarla è stato il vicesindaco Raffaelle Latrofa, in platea insieme all’assessore Massimo Dringoli, e ad altri rappresentanti delle istituzioni cittadine come Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo e Salvatore Pisano presidente della Port Authority di Pisa (entrambi hanno sostenuto il progetto insieme a Confconfcommercio, presente con Franco Benedetti, Villa Rondini, CassaDigitale, Euroambiente e Gruppo Bubbo). A due splendide ragazze anche il premio della critica “Filippo Bubbo“, alla memorria del giovane autotrasportatore deceduto nel 2021, che hanno emozionato tutti con uno struggente brano sulla violenza di genere: Katia Vito e Silvia Porciani, hanno messo in scena talento e contenuti. Nella giuria presieduta da Stefano Bini tanti personaggi illustri del mondo dello spettacolo: l’attrice Gianna Martorella, la cantante Debrah, la campionessa del mondo di pattinaggio artistico Sara Zaggia, l’agente di spettacolo Gianfranco Calamai e la coreografa Selena Minervini. In platea Ugo Bongianni, da molti anni arrangiatore di Mina e produttore. Lo show è stato mnirabilmente condotto da Leonardo Ghelarducci e per oltre due ore ha divertito le centinaia di persone che hanno aspettato fino a notte fonda per la proclamazione della vincitrice. Ma Notti di talento non è solo musica, opportunità, sogno. E’ anche solidarietà e la finale è servita a raccogliere fondi per sostenere le cure di Jo Santabarbara, la bambina di Tirrenia affetta da una rara malattia, con una strugente versione di "Supereroi" cantata da Diego Cassettari, che ha strappato appalusi anche con altri suoi pezzi come "Randagio" con il quale ha vinto l’estate scorsa la sezione cantautori di Sanremo New talent.

Premi di categoria anche ad altri talenti: per il ballo ha vinto la crew pisana della scuola di danza Etoile, mentre il premio RadioHit di Radio Incontro, che trasmnetterà sulla frequenza 107.7 gran parte delle esibizioni in gara, è andato alla livornese Emma Marchetti. Un altro livornese, Francesco Di Fiore, ha vinto il premio di categoria per il canto: Francesco Di Fiore, mentre la piccola Emma Sferruzza, di soli 7 anni, quello per il talento più giovane con una versione attualissima di "Tintarella di luna". Notti di Talento però non va in vacanza e sabato prossimo riparte con il contest estivo al quale sono già iscritti decine di giovani artisti che continuano a inseguire il loro sogno di trafsormare la loro passione e la loro arte in una professione. Appuntamento alle 21.30 sul palco di Eliopoli a Calambrone.