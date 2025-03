Raccolta fondi per gli Europei di sitting volley

Una raccolta fondi per sostenere il sitting Dream Volley Pisa che dal 28 al 30 marzo ospiterà la Coppa dei Campioni. "Si tratta di un appuntamento molto importante per il sitting volley che porterà a Pisa le sette squadre più forti d’Europa - spiega l’atleta e coach del team Eva Ceccatelli -. L’impegno organizzativo ed economico per un evento del genere è molto oneroso, per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi che ci permetta di sostenere tutte le spese legate alle attività di gestione". L’appello si rivolge a tutti coloro che vogliano "continuare a fare la differenza - si legge sulla piattaforma Gofundme dove si trova la raccolta -, non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita di chi crede nell’inclusività e nell’importanza di abbattere le barriere".

Uno sport, il sitting volley, che "esprime la massima forma di inclusione sportiva, permettendo a tutti di giocare indipendentemente dalle proprie abilità o disabilità". L’obiettivo è aiutare il team a sostenere i costi crescenti legati alle trasferte, all’organizzazione delle gare, alle attrezzature necessarie. E l’appello arriva, tra l’altro, dopo un ulteriore successo riportato dal Dream Volley Pisa che si è recentemente aggiudicata la vittoria della Coppa Italia battendo per 3-2 la Cedacri Giocoparma VC Cesena dopo circa due ore di gioco e tornando così sul tetto d’Italia. "Un risultato bellissimo e di cui andiamo orgogliose - prosegue l’atleta pisana -, perché, pur arrivando sempre in finale nelle ultime competizioni, era da oltre un anno che mancava la vittoria. Abbiamo fatto un grande lavoro come squadra sia dal punto di vista fisico che psicologico per cercare di ritrovare la giusta sicurezza e un po’ di cattiveria. Siamo molto contente di aver riportato la coppa a Pisa".

La quinta edizione della Coppa Italia femminile ha visto un confronto tra le due squadre più in forma negli ultimi anni e con ben otto giocatrici azzurre che la scorsa estate hanno partecipato ai giochi paralimpici di Parigi con la nazionale. Fra queste proprio Eva Ceccatelli, colonna portante della squadra, che nel terzo set contro il Parma ha firmato il match point decisivo riportando la squadra sul tetto d’Italia. La partenza delle pisane non è stata delle migliori, ma proprio sul finale Ceccatelli si è resa artefice di un piccolo capolavoro sportivo della sua squadra: Sara Cirelli in attacco, Federica Manca (al suo primo match da titolare in una finale) e il libero Silvia Macchiarulo hanno guidato le compagne ad un vero assalto alla squadra avversaria. Un grande risultato che permette al team di guardare con ottimismo al prossimo appuntamento di fine marzo, questa volta internazionale.

Stefania Tavella