Questo sarà un pomeriggio tutto da vivere

Prima e dopo la corsa l’ippodromo vivrà di tante iniziative per il pubblico. A cominciare dal “San Rossore hats day – Tanto di Cappello”, un’idea lanciata per la prima volta nel 2016 e che ha riscosso in questi anni un crescente successo. Partner storico dell’iniziativa è Rinaldelli Modisteria di Livorno che allestirà con i propri cappelli il gazebo all’ingresso principale. L’invito è quello di venire alle corse con un copricapo elegante o curioso (nella foto): tutte le signore e signorine che lo indosseranno potranno entrare gratuitamente all’ippodromo. Il più elegante o più estroso dei cappelli riceverà un buono acquisto dagli sponsor. Ma oltre ai cappelli il pomeriggio del “Pisa” offrirà molto d’altro. La Scuola di Teatro Equestre Rudj Bellini presenterà ben 18 cavalli e altrettanti cavalieri e amazzoni in tre diversi numeri di grande impatto scenografico. Il sottofondo musicale del pomeriggio sarà suonato dal Trio Cantagallo che accoglierà il pubblico al suo ingresso all’ippodromo. La sfilata del premio “Pisa” sarà aperta da un cavaliere e un’amazzone in sella a due bellissimi cavalli maremmani: Chiara Bini, campionessa italiana di Country Derby 2023, e Gianluca Gabbriellini, in rappresentanza del Consorzio del Cavallo Maremmano. Sarà questo il momento saliente, con il pubblico sulle tribune e sul parterre in attesa che i cavalli vadano verso le gabbie e il 134° premio ”Pisa” si consumi sul palo d’arrivo. L’animazione nel parterre sarà multiforme e Chez nous le Cirque darà spettacoli di clowneria, giocoleria e acrobatica e bolle di sapone. Assisteremo alla presentazione dell’Equiraduno del Giubileo organizzato da Horse Green Experience: un gruppo di amazzoni e cavalieri arriveranno all’ippodromo per testare il percorso e partecipare al tradizionale bicchiere della staffa. Planet Horse sarà presente con i suoi pony per il battesimo della sella.