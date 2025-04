Quattro scout alla scoperta della redazione

Bellissima sorpresa giovedì nel primo pomeriggio nella sede de La Nazione di Pisa in Largo Menotti. Sono venute a trovarci, accompagnate da un genitore, 4 giovanissime scout (Pisa 3 in via Cattaneo): Elena Baldi, Anna Gambogi, Caterina Petrocelli e Benedetta Mariotti. Le ragazze sono state accolte dal vice responsabile della redazione Saverio Bargagna e dalla collega Antonia Casini. Molte le domande che hanno rivolto ai cronisti con l’obiettivo di realizzare un giornalino dedicato al loro mondo: "Come si fa a verificare una notizia?", "Come vi arrivano le notizie?". "E come scriverle?".

I giornalisti hanno raccontato come si svolge il loro lavoro, come si realizza un attacco del pezzo, ma anche come diventare professionisti. In un’ora hanno visitato la redazione e ascoltato i consigli di chi questo lavoro lo svolge da anni prendendo appunti. "Partite dal fatto, all’interno dell’articolo che dovete scrivere, che vi ha colpito di più, è quella la notizia nella notizia", hanno spiegato i colleghi. Molti i consigli anche su come fare la titolazione e sulle foto da inserire nei pezzi, così importanti per i lettori di oggi. "Devono parlare, raccontare una storia". E poi il rapporto con le nuove tecnologie, i video e l’essere attrattivi. Le ragazze ora si cimenteranno nella realizzazione di un giornale cartaceo che parlerà del loro mondo. La visita si è chiusa con l’invito, una volta che avranno il prodotto finale, a tornare in redazione con il lavoro svolto che potrebbe trovare, in parte, anche uno spazio all’interno dell’edizione pisana de La Nazione. Piccole giornaliste crescono.