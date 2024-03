Quattro mamme pisane tra le vincitrici di Miss Mamma Italiana

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Nella splendida location di Villa Poschi di San Giuliano Terme, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione CHIARA PERUZZI, 34 anni, infermiera, di Montespertoli (FI), mamma di Dario e Diego, di 5 e 3 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a SARA CERRI, 46 anni, impiegata, di Vicopisano (PI), mamma di Matilde e Nicolò, di 13 ed 11 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a MORENA PIETRONI, 63 anni, casalinga, di Calci (PI), mamma di Luca di 35 anni. Queste le altre mamme premiate:

“Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” TERESA VOLPE, 38 anni, collaboratrice scolastica, di Terricciola (PI), mamma di Emanuele e Thomas, di 13 e 10 anni; “Miss Mamma Italiana Fashion” GIULIA CACIOLLI, 30 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Benedetta di 2 anni; “Miss Mamma Italiana Radiosa” MARIAGRAZIA FOLLA, 35 anni, impiegata, di Castelfranco Piandiscò (AR), mamma di Gioia ed Elia, di 5 ed 1 anno; “Miss Mamma Italiana Sprint” LAURA GAMMUTO, 37 anni, oss, di Montale (PT), mamma di Tommaso e Samuele, di 12 e 7 anni; “Miss Mamma Italiana Sorriso” ELISA CONTI, 39 anni, fisioterapista, di Careggine (LU), mamma di Matilde di 7 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Mio” BARBARA ZOPPI, 53 anni, ottico, di Figline Valdarno (FI), mamma di Tommaso di 19 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” EMANUELA MONETTA, 48 anni, impiegata, di Signa (FI), mamma di Giulio e Ludovica, di 11 ed 8 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare” DIANA SCUCCIMARRA, 67 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 36 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza” RAFFAELLA DE VINCENZO, 63 anni, assistente amministrativa, di Calcinaia (PI), mamma di Luca di 39 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e da ANNALISA GILDI “Miss Mamma Italiana Sorriso 2023”. Ospite d’Onore, LORELLA BARBUTI di San Giuliano Terme (PI), vincitrice del titolo nazionale “Miss Suocera 2024”. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it