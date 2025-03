Quattro corsi gratuiti per specializzarsi e trovare un impiego

Quattro corsi gratuiti per specializzarsi e facilitare l’inserimento lavorativo, dalla saldatura alla gestione del magazzino, dalla promozione turistica alla ristorazione. Copernico, l’agenzia formativa di Cna Pisa, lancia quattro nuovi corsi di formazione pensati per rispondere alle esigenze di mercato, con un focus su settori strategici e in continua evoluzione. Un’opportunità concreta per giovani in cerca della prima occupazione e professionisti desiderosi di ampliare le proprie competenze.

"La nostra Copernico - spiega direttore dell’agenzia formativa Roberto Maurella - intende formare i professionisti del domani, e creare un ponte diretto tra le le imprese e la formazione tecnica e professionale. Una risposta per lavorare e crescere professionalmente a Pisa".

Si parte con "Mec_4", un corso di saldatura che combina lezioni teoriche e attività pratiche. I partecipanti apprenderanno le tecniche più innovative e sicure per eseguire saldature di precisione. Segue poi "Logis", per la gestione del magazzino che vuole rispondere alla crescente domanda di professionalità in ambito logistico. Il corso fornisce le competenze essenziali nella gestione per acquisire una visione completa e operativa dei processi di stoccaggio, movimentazione e distribuzione delle merci.

Poi c’è un percorso professionalizzante dedicato alla promozione turistica cittadina "Pisa & L.o.v.e." per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare nel settore attraverso sessioni nelle strutture all’avanguardia. Infine, c’è il corso di sala bar e cucina rivolto a chi aspira a entrare nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, con formazione completa sulla gestione della sala bar e sulla preparazione di piatti tipici e innovativi. Anche in questo caso previste lezioni pratiche in ambienti professionali.

Info e iscrizione: [email protected].