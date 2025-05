"No alla divisione degli utili, bene ha fatto il sindaco Conti a opporsi"

"Voglio fare un plauso pubblico al sindaco Michele Conti che si è opposto alla distribuzione del dividendo deliberato dall’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti che martedì ha approvato la divisione degli utili: 0,376 per azione (per complessivi 7 milioni) da mettere in pagamento nel mese di maggio". Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci (foto), che aggiunge: "Avevo invitato la Regione Toscana a opporsi alla distribuzione a fronte del declassamento subito dall’aeroporto pisano ma il mio appello è caduto nel vuoto".

Gli azionisti hanno approvato il bilancio 2024 che certifica il superamento del "traguardo dei 9 milioni di passeggeri (+10,7% rispetto all’anno precedente), con record di traffico registrati sia a Pisa (5,5 milioni di passeggeri) che a Firenze (3,5 milioni di passeggeri). Il 2024, conferma una nota della società, è quello con "il miglior risultato di sempre per il Gruppo Toscana Aeroporti, con un utile netto di 17,1 milioni di euro (+30% rispetto al 2023)".

Secondo il consigliere regionale meloniano "anziché dividere gli utili, sarebbe stato preferibile che Toscana Aeroporti investisse quei 7 milioni per accelerare i lavori di ammodernamento e ampliamento del Galilei, che non sappiamo a che punto siano visto che non ci è mai stato fornito un cronoprogramma in merito".

Secondo Petrucci, "il problema principale è che la società, mancando di investimenti e progettualità sullo scalo pisano, ha fatto arretrare il nostro aeroporto a livello di offerta e il peggioramento del servizio è evidente perché, per esempio, i turisti non hanno neanche uno spazio in cui sedersi per attendere i voli".

"L’offerta è scarsa - attacca il consigliere regionale - e sono sempre di più i cittadini e i turisti che preferiscono servirsi dell’aeroporto di Bologna per partire o arrivare in Toscana. Un esempio? Il Consiglio regionale della Toscana la prossima settimana farà un viaggio istituzionale a Dubai e partirà dallo scalo bolognese".