Asfaltature. Conclusi i lavori in via S. Marta

Si sono conclusi ieri i lavori di risanamento degli asfalti di via Santa Marta iniziati nei giorni scorsi. Questi tre interventi di asfaltature, coordinati dall’azienda municipalizzata Pisamo, fanno parte del piano comunale che mira a risanare le strade del quartiere san Francesco. I lavori sono iniziati lunedì scorso dopo la conclusione degli interventi che hanno interessato via Garibaldi, a loro volta avviati lo scorso 15 aprile e svolti interamente in orario notturno. Il cantiere in via Santa Marta che da oggi non sarà più operativo, ha riasfaltato il tratto compreso tra via Garibaldi e il Ponte della Fortezza, ed è stato eseguito in tre notti consecutive, dal 28 al 30 aprile, tra le 21 e le 6, limitando così l’impatto sulla circolazione dei veicoli in una zona pesantemente soggetta al traffico cittadino.

L’intervento terminato ieri costituisce la prima fase di un più ampio progetto di riqualificazione dell’asse di via Santa Marta. È già in programma la seconda fase dei lavori, che si svolgerà orientativamente intorno alla metà di maggio, e riguarderà la zona adiacente a Piazza delle Gondole, ossia il tratto di strada compreso tra via Garibaldi e via Zamenhof. Le modalità con le quali saranno svolte le nuove asfaltature sono le medesime delle precedenti: lavori in orario notturno, con chiusura dei tratti interessati e modifiche alla circolazione in modo da non danneggiare la circolazione dei veicoli nel centro cittadino.