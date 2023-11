"Quasi scippata in centro. Tanta paura"

Lo scrive sulla sua pagina facebook. Lo ribadisce a voce. La consulente del lavoro ed ex consigliera comunale (Lega) Annalisa Cammellini che il 27 novembre ha vissuto un tentativo di scippo in zona centro. Anche lei è stata salvata da una passante, come la donna, che poco lontano proprio da quel punto avrebbe subito un tentativo di stupro sabato notte. Racconta Cammellini: "Stavo uscendo dalla macchina, pioveva e stavo per aprire l’ombrello. Erano le 21.30 circa in via Magenta, vicino al luogo dove l’altra sera è avvenuto quel brutto episodio, vittima sempre una donna. Sono passati due uomini e io mi sono sentita afferrare la borsa da dietro. In quel momento, è arrivata una ragazza con un’auto e loro due hanno desistito. E’ stata una fortuna il suo arrivo".

"Sì, la paura è stata tanta – prosegue – Faccio una riflessione oggettiva senza la lettura politica. Una città la vedi sicura finché non sei colpita personalmente". "No, non ho avuto il tempo di vedere i due uomini nei dettagli. Ma farò denuncia, per il momento contro ignoti", aggiunge.

Sotto al suo post sono molti i messaggi di solidarietà provenienti da entrambe le parti politiche. Qualcuno pone anche l’attenzione sui parcheggi dei centri commerciali dove, effettivamente, si stanno moltiplicando gli episodi di furti con destrezza e truffe.

A. C.