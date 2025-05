Quando la meccanica salta in sella... è da podio

Da Seattle a Cambridge a Scarlino, passando per Pisa, tutto d’un fiato. Una vita su due pedali per la pisana Valeria Graffeo, che domenica scorsa a Scarlino è salita sul podio più alto del Campionato Toscano cronometro individuale Uisp. Di chilometri Graffeo che gareggia con i colori de La Belle equipe, ne ha macinati per una passione che è sbocciata a Seattle. "La passione per la bici, più che come mezzo di trasporto, è iniziata relativamente di recente, quando nel 2021 a Seattle ho incontrato due bianchisti italiani vestiti di tutto punto e con cui ho stretto amicizia e da lì a poco iniziato a girare con loro". Da Seattle poi a Boston, ossia a Cambridge perché Graffeo oltre a correrci con le bici, le sa anche riparare, restaurare e mantenere un po’ come se Leclerc sapesse aggiustare la Ferrari. "Ho fatto la meccanica di bici al Menotomy bikes e Cambridge used bicycles". Poi la "tappa pisana". "Rientrata a Pisa nel 2022 mi sono unita alla squadra amatoriale La Belle Equipe e grazie all’intuito del presidente Grazio Antonio Russo, nel 2023 sono entrata nel Reparto corse della squadra e mia ha incitato a provare le prime gare a circuito. Anche senza una preparazione specifica alle salite intense, all’inizio, era giusto partecipare a vari tipi di gare, oltre alle gare in circuito, così ho provato l’esperienza delle granfondo, la Bgy, ex Gimondi, piazzandomi prima nella categoria W3". Nel 2024 sono arrivati i primi risultati di successo nelle gare in circuito, con il terzo posto al Campionato Toscano amatoriale su strada Uisp, la vittoria del Trittico Larcianese, la vittoria del giro della Riviera Apuana, con una memorabile vittoria in fuga nella gara di Massa nel settembre dell’anno scorso, e dimostrando continuità nei risultati Graffeo ha ottenuto il secondo posto alla Coppa Toscana Uisp. Totale gare vinte nel 2024: dieci.

"Quest’ anno c’è stato un inizio un po’ in sordina a causa di qualche problema fisico, ma sto cercando di entrare in condizione, e l’ho dimostrato per adesso con la vittoria del Campionato Toscano cronometro individuale Uisp" Ed ora c’è il Giro d’Italia "Sui lungarni, domenica 18 maggio, ci sarà la gara che assegnerà la nuova maglia di campioni regionali crono coppie, maglia che dovrò cercare di difendere, in quanto campionessa in carica del 2024, vinta a Livorno con la coppia Graffeo-Mauro Carlotti, anche lui de La Belle Equipe, E mi misurerò doppiamente nella sfida sui lungarni, anche nella categoria donne, affiancata alla fortissima scalatrice di Pian di Mommio, Alessandra Lari, della Bici Sport Sanguinetti".

Carlo Venturini