Cassonetti e parcheggi selvaggi. Liceo Buonarroti in ostaggio: "Disagi e appelli inascoltati"

Il piazzale e l’ingresso del Liceo scientifico Buonarroti sembra un auto-moto concessionario e un’isola ecologica del tutto anarchica dove gabbiani e topi banchettano a sbafo. I cassonetti hanno invaso addirittura lo stallo per il parcheggio disabili. "Dopo anni di richieste inevase, siamo costretti a potare davanti all’opinione pubblica questa situazione indecorosa e pericolosa". Lo dicono il preside Alessandro Salerni, il presidente del consiglio di istituto Pierpaolo Corradini e Michele Virgili rappresentante degli studenti nello stesso consiglio. Corradini spiega: "Siamo a sollecitare una risposta urgente alle numerose problematiche già fatte presenti dal nostro liceo alla Provincia con pec del 5 gennaio 2023 e del 15 gennaio 2024. In copia oltre alla Provincia, la Geofor, la Pisamo e la polizia municipale". Salerni aggiunge: Da circa un anno i cassonetti sono posizionati all’ingresso del liceo con le seguenti, pericolose, conseguenze: in caso di evacuazione, come da prove effettuate quest’anno, i cassonetti creano un "imbuto" che rallenta ulteriormente l’allontanamento delle persone; moltissimi anonimi cittadini usufruiscono dei cassonetti in orario pomeridiano, serale e notturno, creando spesso eccedenze rispetto alla capacità massima e lasciando spazzatura fuori dai cassonetti stessi, che ricordiamo essere usati anche dalla adiacente mensa universitaria. In particolar modo il conferimento dell’organico attira topi, piccioni e gabbiani" Sempre Salerni chiede però che non vengano riposizionati all’interno del complesso perché si crea un ulteriore danno e disagio".

Sempre dal liceo, si aggiunge: "In caso di emergenza sanitaria, l’ambulanza non riesce a intervenire prontamente e a fare il suo ingresso all’interno della struttura ed allo stesso tempo le ambulanze o le auto che accompagnano studenti con disabilità grave, temporanea o permanente, sono spesso in difficoltà nel raggiungere l’ingresso. Ecco le richieste di Salerni, Corradini e Virgili: "Per tutto quanto chiediamo che: i cassonetti vengano trasferiti in area idonea adeguatamente recintata; che l’ingresso principale venga dedicato ai soli pedoni e ciclisti e che venga eliminata la sbarra; che venga aperto e regolamentato con sbarra elettronica un ingresso secondario per le auto e i mezzi di soccorso; che venga creata un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale per segnalare l’ingresso pedonale e differenziato da quello veicolare e che una parte del piazzale venga riservato ad uso esclusivo del Buonarroti e dell’Istituto Santoni".

Carlo Venturini