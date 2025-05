Cade sui binari mentre attraversa. Linea ferma e rellentata per un’ora

Avrebbe cercato di attraversare i binari e sarebbe caduta ferendosi. Il meccanista di un treno che è sopraggiunto dopo (e non subito, come ricostruito in un primo memonto) si sarebbe fermato per permettere ai soccorsi di operare. È successo ieri mattina intorno alle 9 nella zona di confine tra Vecchiano e Torre del Lago, alla Bufalina. La donna di 37 anni ed originaria di Massa è rimasta ferita, dopo essere inciampata mentre attraversava i binari ferroviari, come ricostruito da Ferrovie e dalla polfer. La giovane, in quel momento, sarebbe stata in compagnia del fidanzato.

Ha riportato ferite, dovute solo alla caduta, non gravi. Ma è stato necessario l’intervento del 118, la centrale operativa ha inviato sul posto il mezzo della Misericordia di Montecalvoli, partito in codice rosso, il più grave, per la dinamica. Ma il codice si è poi trasformato in giallo all’arrivo al Pronto soccorso. Sul posto anche la polizia ferroviaria per i rilievi e per accertare le cause. Da capire, ancora, perché la coppia stesse attraversando i binari proprio in quel punto.

Il treno - ha fatto sapere Ferrovie – è rimasto fermo per un’ora per permettere i soccorsi. Il fatto è avvenuto sulla linea La Spezia-Pisa causando rallentamenti alla circolazione ferroviaria tra Torre del Lago (Lucca) e Pisa con ritardi che sono arrivati fino a 60 minuti.

Dopo le operazioni di soccorso e quelle delle forze dell’ordine la circolazione dalle 10.15 è tornata regolare. La notizia è stata diffusa anche su "info mobilità". In via precauzionale, data la presenza di persone sulla tratta, la velocità dei convogli è stata ridotta per circa un’ora. Non sono escluse al momento conseguenze e provvedimenti per la donna.

